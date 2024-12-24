Жаркие дебаты в Бельгии из-за простого приветствия

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Однажды простое приветствие вызвало жаркие языковые дебаты в Бельгии.

Фото: commons.wikimedia.org by Liberaler Humanist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Поезд

Ильяс Альба работает контролёром Бельгийской железнодорожной компании (SNCB) и делится своими буднями в социальных сетях, например, в Facebook у него 40 000 подписчиков.

10 декабря он опубликовал пост, в котором рассказал, что против него подана жалоба. Её подали из-за того, что, когда Ильяс вошёл в купе, тот поздоровался сначала по-голландски, а потом по-французски.

Пассажир, подавший жалобу, считает, что, раз поезд находился во фламандском городе Вильворде, то проводник должен был сделать это только на голландском языке.

В итоге в жаркие дебаты вступили не только руководители компании перевозчика, но и простые бельгийцы, и дошли даже до парламентариев.

Уточнения

Бе́льгия (нидерл. België, МФА : [ˈbɛlɣijə]; фр. Belgique, МФА : [bɛlˈʒik], нем. Belgien, МФА : [ˈbɛlɡi̯ən]), полная официальная форма — Короле́вство Бе́льгия, или Короле́вство Бе́льгии (нидерл. Koninkrijk België, фр. Royaume de Belgique, нем. Königreich Belgien) — государство, находящееся на северо-западе Европы. Официальные языки: нидерландский, французский и немецкий.

