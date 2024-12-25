Пакистан ожидает запуск авиасообщения с Россией в 2025 году

0:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Министр энергетики Пакистана Аваис Легари сообщил, что вопрос организации прямых рейсов между Россией и Пакистаном может быть решён в ближайшее время.

Фото: commons.wikimedia.org by کراچی , https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бульвар Шахрах-и-Файсал, Пакистан

«Думаю, мы можем завершить это очень скоро. С обеих сторон есть большое желание. Россия и наши партнёры проявляют энтузиазм, как и мы», — отметил Легари в интервью ТАСС.

На вопрос о том, возможен ли запуск первых рейсов уже в 2025 году, министр ответил утвердительно, что "есть сильное желание и надежда».

Прямое авиасообщение между Россией и Пакистаном станет важным шагом для укрепления двусторонних отношений и развития транспортной инфраструктуры между двумя странами.