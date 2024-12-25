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Пакистан ожидает запуск авиасообщения с Россией в 2025 году

0:47
Туризм

Министр энергетики Пакистана Аваис Легари сообщил, что вопрос организации прямых рейсов между Россией и Пакистаном может быть решён в ближайшее время.  

Бульвар Шахрах-и-Файсал, Пакистан
Фото: commons.wikimedia.org by کراچی, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Бульвар Шахрах-и-Файсал, Пакистан

«Думаю, мы можем завершить это очень скоро. С обеих сторон есть большое желание. Россия и наши партнёры проявляют энтузиазм, как и мы», — отметил Легари в интервью ТАСС.  

На вопрос о том, возможен ли запуск первых рейсов уже в 2025 году, министр ответил утвердительно, что "есть сильное желание и надежда».  

Прямое авиасообщение между Россией и Пакистаном станет важным шагом для укрепления двусторонних отношений и развития транспортной инфраструктуры между двумя странами. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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