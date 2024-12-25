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Новые правила у римского фонтана Треви: что нужно знать туристам

1:10
Туризм

Один из самых знаменитых римских памятников — фонтан Треви — вновь открыл свои двери для посетителей 22 декабря после трёхмесячной реставрации.

Фонтан Треви сделает всем ручкой
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trevi_(9583761582).jpg by Benjamin Watson
Фонтан Треви сделает всем ручкой

Чтобы избежать скопления людей у фонтана, власти Рима ввели ограничение: одновременно здесь могут находиться не более 400 человек. Кроме того, городской совет разработал план, предусматривающий перекрытие территории вокруг фонтана.

После вступления новых правил в силу посетителям придётся бронировать вход онлайн. Стоимость билета составит $2,20, а время посещения будет ограничено 30 минутами.

На время реставрации у фонтана был установлен временный бассейн, куда туристы могли бросить монетку и загадать желание. Эта традиция связана с популярной легендой: брошенная монетка обещает, что вы снова вернётесь в Рим.

Каждый год благодаря этой практике Рим зарабатывает около $1,6 млн. Эти средства за последние 15 лет направляются католической благотворительной организации "Каритас".

Уточнения

Фонта́н Тре́ви (итал. Fontana di Trevi) — самый крупный фонтан Рима; вместе с фасадом примыкающего к нему здания, являющийся частью величественной архитектурно-скульптурной композиции в стиле позднего римского барокко с элементами неоклассицизма. 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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