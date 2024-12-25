В Турции утверждены новые требования к гостиницам

2:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Власти Турции внесли изменения в Положение о квалификации туристических объектов.

Фото: commons.wikimedia.org by SkyOne121, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ гостиница

В официальном вестнике опубликовано постановление, вносящее изменения в требования к квалификации туристических объектов. Одно из ключевых нововведений касается минимальной площади номеров в 4- и 5-звёздочных отелях.

Теперь в пятизвёздочных отелях номера должны быть не менее 25 квадратных метров, включая ванные комнаты, а в четырёхзвёздочных — не менее 20 квадратных метров. Исключение сделано только для объектов, отнесённых к недвижимому культурному наследию, которое находится под охраной.

Запрет на размещение номеров на цокольных этажах

Номера для гостей нельзя размещать на этажах ниже уровня земли, если в них отсутствует естественное освещение. Даже если помещение можно сделать светлым, окна спален не могут использовать освещение, характерное для служебных помещений вроде кухни или ванной. Также запрещено выводить вентиляционные отверстия из ванных комнат и туалетов в закрытые общие помещения.

Детализация других изменений

В документе также уточняются требования к регистрации недвижимости для туристических объектов. Например, для подтверждения прав на объект требуется предоставить образцы регистрации, договоры или согласия собственников.

Изменения затронули и технические параметры отелей. Теперь гостевые зоны и столовые должны быть расположены на уровнях, где обеспечено достаточное естественное освещение хотя бы с одного фасада.

Сроки вступления изменений в силу

Новые требования к минимальной площади номеров начнут действовать с 1 января 2028 года для объектов, которые уже сертифицированы Министерством. Для новых проектов эти нормы обязательны сразу после вступления постановления в силу.

Ответственность за выполнение

Все изменения, изложенные в постановлении, будут контролироваться и исполняться Министерством культуры и туризма.