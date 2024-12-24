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Как северные олени помогают спасать планету

2:29
Туризм

Северные олени известны не только как помощники Санта-Клауса, но и как важные участники в борьбе с изменением климата. Исследования показывают, что олени, выпасая траву, помогают замедлять таяние вечной мерзлоты и способствуют улучшению способности почвы аккумулировать углерод.

Олень
Фото: commons.wikimedia.org by Bramans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Олень

Арктические почвы, замороженные тысячелетиями, скрывают огромные запасы углерода — больше, чем содержится во всей мировой биомассе. Но изменение климата приводит к их постепенному оттаиванию. При этом в атмосферу начинают выделяться углекислый газ и другие парниковые газы, что ускоряет глобальное потепление.

Северные олени могут замедлить этот опасный процесс.

Исследователь Карстен Мюллер из Берлинского технического университета объясняет: "Сокращая продолжительность вегетации, вы предотвращаете усиление теплоизоляции почвы".

Например, густая растительность и снежный покров между кустами создают своеобразное "одеяло", которое препятствует глубокому промерзанию вечной мерзлоты зимой. Но там, где растительность ниже, снег сдувается ветром, и земля остаётся незащищённой, что способствует лучшему проникновению холода.

Кроме того, северные олени активно расчищают снег своими копытами, что помогает усилить замерзание почвы зимой и уменьшить скорость её оттаивания летом.

Команда Мюллера также изучает, как северные олени влияют на углеродный цикл почвы. Первичные данные показывают, что животные, благодаря точечному поступлению азота через их навоз и механическому воздействию копыт, помогают сохранять или даже увеличивать способность почвы удерживать углерод.

"Хотя точный масштаб этого эффекта пока неизвестен, очевидно, что поддержание стабильных экосистем с участием копытных может стать ключом к снижению углеродных выбросов", — отмечает учёный.

Похожее влияние на климат и биоразнообразие оказывают и другие травоядные, такие как зубры, овцебыки и дикие лошади. Исследования в Гренландии, Польше и на бывших военных полигонах в Германии показывают, что такие животные создают уникальные ландшафты, оставляя после себя открытые пространства, которые служат домом для множества видов растений и животных.

Уточнения

Вегетацио́нный период или вегетация (от лат. vegetatio — оживление, произрастание), — период года, в котором возможны рост и развитие (вегетация) растений.

Се́верный оле́нь в Северной Америке — кари́бу (лат. Rangifer tarandus) — парнокопытное млекопитающее семейства оленевых, единственный представитель рода Северные олени (Rangifer).

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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