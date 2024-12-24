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Сколько стоит встретить Новый год с видом на Кремль?

3:09
Туризм

До Нового года осталась неделя, и многие москвичи задумываются о том, как провести праздник. Редакция TourDom. ru выяснила, какие варианты всё ещё доступны тем, кто хочет встретить Новый год в ресторанах центральных отелей Москвы или хотя бы в пределах Садового кольца.

Московский Кремль, вид с Дома на набережной
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Московский_Кремль,_вид_с_Дома_на_набережной.jpg by Semyon Borisov
Московский Кремль, вид с Дома на набережной

The Carlton Moscow 5* предлагает встречу Нового года на крыше с потрясающим видом на Кремль. Самые доступные столы уже забронированы, но остались зимние сферы для компаний до 20 человек, где стоимость на одного человека начинается от 100 тысяч рублей.

Самый премиальный вариант — стол в первом ряду с прямым видом на Красную площадь, рассчитанный на четверых. Цена — 400 тысяч рублей за стол, то есть тоже 100 тысяч на человека. Гостям предложат ужин из шести блюд, шампанское, безлимитные коктейли и танцевальное шоу. Ночь в номерах отеля стоит от 280 тысяч рублей.

Holiday Tagansky 4* предлагает более бюджетный вариант: ужин обойдётся в 15 тысяч рублей для взрослого, а для ребёнка 7-12 лет — 10 500 рублей. Для малышей до 5 лет вход бесплатный. В меню — шведский стол, алкогольный пунш и бутылка вина на двоих, а также музыка от диджея и танцы до утра. Ночь в стандартном номере стоит 23 тысячи рублей.

Radisson Blu Olympiyskiy 5* на Проспекте Мира предлагает билеты на новогодний ужин за 20 тысяч рублей для взрослых и 10 тысяч для детей 6-12 лет. Меню включает блюда русской, европейской и азиатской кухонь, авторские коктейли и безалкогольные напитки. Гостей развлекут кавер-группа и шеф-повар с фирменными закусками. Номера почти закончились, но премиум с видом на город ещё доступен за 25 тысяч рублей.

Soluxe Hotel Moscow 5* у Ботанического сада приглашает на программу "Огни Шанхая". В меню — традиционные блюда китайской и шанхайской кухни. Стоимость участия — 30 тысяч рублей для взрослых и 10 тысяч для детей. Для более уединённой атмосферы можно заказать ужин в номере за 25 тысяч рублей с человека. Свободные номера ещё есть: стоимость стандартного варианта — 30 тысяч рублей, а люкса — почти 48 тысяч рублей.

МонАрх Москва 5* на "Динамо" предлагает встретить праздник в стиле "Алисы в Стране чудес". Белый кролик, атмосфера сказочного леса и танцевальное шоу — ключевые элементы программы. Для детей будет организована игровая зона. Стоимость билетов: 38 тысяч рублей для взрослых, 10 тысяч для детей 8-12 лет и 15 тысяч для подростков. Полулюкс на ночь обойдётся в 26 тысяч рублей.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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