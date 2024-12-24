Немцы массово устремились в Россию на праздники, предприимчивые поляки на них наживаются

На российско-польской границе в Калининградской области в преддверии Нового года образовались огромные пробки. Тысячи немцев с двойным гражданством, взяв российские паспорта, направились к своим семьям в Россию. Этим моментом не упустили воспользоваться предприимчивые жители приграничных районов Польши, которые начали продавать места в очередях. По данным местных СМИ, стоимость такой "услуги" достигает 100 евро.
"Если видишь в очереди машину с польскими номерами, почти всегда это место для продажи", — рассказал изданию "Клопс.Ru" один из очевидцев. Другой автомобилист объяснил схему: "Поляки ставят свои машины в очередь, а когда подходит их очередь проезда, освобождают место для покупателя".
Особенно высокий спрос на такие услуги отмечается в дни, когда пробки достигают максимума. Тем не менее, пограничники пытаются бороться с этой незаконной практикой.
Например, на пункте пропуска Багратионовск — Безледы, после жалоб со стороны немецких автомобилистов, польских перекупщиков разогнали.
Пробки на границе усиливаются перед католическим Рождеством, когда в Германии начинаются школьные каникулы. По сложившейся традиции немцы на автомобилях приезжают в Калининград, оставляют транспорт и отправляются дальше в Москву, Санкт-Петербург и другие города. Небольшая часть остаётся отдыхать в самом Калининграде.
Очереди на границе могут достигать 10-20 часов.
"Такое впечатление, что вся Германия стоит на границе", — пишет одна из участниц тематического чата. Автобусный маршрут Гданьск — Калининград позволяет пересечь границу быстрее: пассажиры проходят все формальности примерно за три часа.
Для тех, кто едет из России в Польшу, ситуация пока куда проще. Как рассказывают автомобилисты, границу сейчас можно пересечь за 1,5 часа. Но уже с 3 января пробки ожидаются и на выезде из Калининградской области.
Ранее сообщалось, что на погранпереходе в Нарве места в очередях также продают, правда, за 50 евро.
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