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В новогоднюю ночь на Красную площадь туристы смогут попасть на коньках

1:16
Туризм

Мечта многих путешественников — встретить Новый год на Красной площади, открывая бутылку шампанского под звуки курантов. Однако, к сожалению, сделать это вряд ли получится. Скорее всего, как и в предыдущие годы, праздничный доступ к Кремлю будет закрыт с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января, хотя официальная информация пока отсутствует.

Катание на коньках
Фото: Ice Skates by Benson Kua, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Катание на коньках

Единственное исключение составит территория катка на ГУМе, где можно будет кататься с 22:00 до двух часов ночи. Не стоит отчаиваться из-за невозможности попасть на Красную площадь — в Москве есть множество замечательных мест, где можно весело встретить Новый год. Например, можно посетить Соборную площадь, где установлена главная елка страны, или прокатиться на катке ВДНХ. Там новогодняя программа с выступлениями звезд будет проходить до 3 часов ночи, а стоимость входного билета составляет от 900 рублей, включая прокат коньков.

Кроме того, есть возможность отправиться в новогоднюю ночь на экскурсию в комфортабельном автобусе, где вас будет развлекать Дед Мороз вместе со Снегурочкой.

 

 

 

Уточнения

ГУМ — крупный торговый комплекс (универсальный магазин) в центре Москвы, который занимает местность Китай-города и выходит главным фасадом на Красную площадь. Позиционирует себя как главный универсальный магазин страны и целый торговый квартал.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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