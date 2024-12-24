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Российский тревел-блогер назвал самый безопасный город в мире

0:49
Туризм

Российский путешественник посетил Гонконг и охарактеризовал его как самый безопасный город на планете. Он рассказал об этом в своем личном блоге "Кутовой про путешествия".

чемодан в аэропорту
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
чемодан в аэропорту

По его словам, в темных закоулках можно свободно гулять в любое время суток. Интересно, что ощущение безопасности буквально витает в воздухе. Идешь по улице и осознаешь, что вероятность каких-либо неприятных ситуаций почти нулевая, даже несмотря на то, что город полон мигрантов из Юго-Восточной Азии, отметил автор.

По словам блогера, жители Гонконга очень дисциплинированы. На светофорах они терпеливо ждут зелёного сигнала, а в кафе вполне можно оставить свой телефон без присмотра на некоторый промежуток времени.

 

Уточнения

Гонко́нг — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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