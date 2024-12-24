Российский тревел-блогер назвал самый безопасный город в мире

Российский путешественник посетил Гонконг и охарактеризовал его как самый безопасный город на планете. Он рассказал об этом в своем личном блоге "Кутовой про путешествия".
По его словам, в темных закоулках можно свободно гулять в любое время суток. Интересно, что ощущение безопасности буквально витает в воздухе. Идешь по улице и осознаешь, что вероятность каких-либо неприятных ситуаций почти нулевая, даже несмотря на то, что город полон мигрантов из Юго-Восточной Азии, отметил автор.
По словам блогера, жители Гонконга очень дисциплинированы. На светофорах они терпеливо ждут зелёного сигнала, а в кафе вполне можно оставить свой телефон без присмотра на некоторый промежуток времени.
Гонко́нг — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.