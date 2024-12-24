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Россиянам дали совет, где отдохнуть до 100 тысяч рублей в 2025 году

1:09
Туризм

В 2025 году по цене до 100 тысяч рублей можно организовать отдых в Абхазии и Белоруссии, сообщила турагент Наталия Ансталь.

Спящий пассажир в самолете
Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Спящий пассажир в самолете

Специалист подчеркнула, что в текущих условиях сложно найти качественный тур за такие деньги за границей. Она отметила, что за эту сумму можно обратить внимание на недорогие отели в Турции, Египте и ОАЭ. По словам Ансталь, в нынешнее время 100 тысяч рублей перестали быть значительной суммой, как это было раньше.

На эти деньги можно отдохнуть в скромном отеле на пять-шесть ночей вдвоем в Турции, Египте или ОАЭ, хотя, скорее всего, в ОАЭ предложат только завтрак. Среди зарубежных направлений также стоит рассмотреть Абхазию и Белоруссию, где за 100 тысяч рублей есть возможность немного разнообразить свой отдых, передает NEWS. ru.

Эксперт добавила, что в России все зависит от уровня услуг. Она указала на то, что можно найти комфортные варианты на Черноморском побережье и в Калининграде.

Уточнения

Абха́зия (абх. Аԥсны [Апсны́], груз. აფხაზეთი [Апхазети]) — регион в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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