Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Праздничное блюдо казахской кухни: приготовьте на Новый год восхитительный бешбармак
Названа основная причина проблем с суставами — вот как можно облегчить боль
Прокачай грудь без тренажёров за 5 минут в день
Как редкий кит изменил представления о морских млекопитающих
Компост зимой: как не потерять удобрение в морозы
Душ как ритуал: простые правила для заботы о коже и настроении
В России нашли выгодоприобретателя от ослабления рубля
Почему кошка перестала ходить в лоток? Названы главные причины
Ушла легенда: последний автомобиль с мотором VR6

Пляжи Сицилии: от буйных волн до спокойных бухт

1:45
Туризм

Самый крупный остров Италии, Сицилия, славится множеством причин, по которым стоит его посетить.

Пляж
Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пляж

Туристы часто обращают внимание на культурные и исторические достопримечательности, но на Сицилии есть и не менее прекрасные пляжи, которые остаются в тени популярных курортов.

Сицилийская кухня, которая славится такими блюдами, как аранчини (жареные рисовые шарики с сыром), капоната (баклажаны с помидорами), и торт кассата, также является неотъемлемой частью туристического опыта.

Площадь острова, историческое наследие, активный вулкан Этна и живописные пляжи — все это делает Сицилию уникальной.

Один из таких пляжей — Буэ Марино, расположенный на архипелаге Эгади. Этот пляж поражает контрастом между ярко-голубой водой и белыми скалами. Само название пляжа связано с морскими быками, которые в прошлом часто заплывали сюда.

Добраться до пляжа можно на лодке из Марсалы или Трапани, а также на самолёте. Кала-Догана на Леванцо — это ещё одно прекрасное место с песчаным пляжем и лазурной водой, а Каламоше, скрытый в природном заповеднике, идеально подходит для тех, кто ищет уединение.

Не менее интересным является пляж Кала Роса, где ярко-синие воды омывают острые скалы. На юге Сицилии скрывается пляж Каламоше, а на острове Изола Белла, где в хорошую погоду можно пройти по пляжу, соединяющему его с Таорминой.

Пляжи Сицилии не просто известны своим внешним видом, но и не поддаются массовому туризму, что делает их ещё более привлекательными.

Уточнения

Сици́лия (итал. и сиц. Sicilia [siˈtʃiːlja]) — область в Италии. Благодаря распространению (помимо итальянского) также сицилийского языка, область имеет специальный статус. Название «Сицилия» (Sicilia) происходит от этнонима «сикулы» (siculi) — одного из племён, в древности населявших этот остров.
 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Домашние животные
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни Аудио 
Хитрости выживания суровой зимой в Средние века
Наука и техника
Хитрости выживания суровой зимой в Средние века Аудио 
Чем категорически нельзя кормить кошку?
Домашние животные
Чем категорически нельзя кормить кошку? Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Сводка с фронта: ожидается наступление ВС РФ в Запорожье и Херсоне, Зеленский опять грезит корейцами Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Кети Топурия рассказала, за что не любит SHAMAN'а
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Последние материалы
Пляжи Сицилии: от буйных волн до спокойных бухт
Названа основная причина проблем с суставами — вот как можно облегчить боль
Прокачай грудь без тренажёров за 5 минут в день
Как редкий кит изменил представления о морских млекопитающих
Компост зимой: как не потерять удобрение в морозы
Душ как ритуал: простые правила для заботы о коже и настроении
В России нашли выгодоприобретателя от ослабления рубля
Почему кошка перестала ходить в лоток? Названы главные причины
Ушла легенда: последний автомобиль с мотором VR6
Исследование долины Волги: тайны, скрытые под дном реки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.