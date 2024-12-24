Римская достопримечательность Фонтан Треви снова радует туристов, но с новыми правилами

После трёх месяцев реставрации, обошедшейся в 327 тысяч евро, знаменитый Фонтан Треви в Риме снова открыл свои двери для посетителей. Работы завершены как раз к началу Святого года 2025, когда Рим ожидает наплыв миллионов паломников и туристов.
В рамках улучшений было решено ввести новые меры безопасности и комфорта для гостей: теперь у фонтана одновременно смогут находиться не более 400 человек, чтобы избежать переполненности и давки.
Также было принято решение, что посещение фонтана станет платным — для входа потребуется билет стоимостью 2 евро, который нужно будет забронировать онлайн.
Время, которое посетители смогут провести у фонтана, будет ограничено 30 минутами.
Фонта́н Тре́ви (итал. Fontana di Trevi) — самый крупный фонтан Рима; вместе с фасадом примыкающего к нему здания, являющийся частью величественной архитектурно-скульптурной композиции в стиле позднего римского барокко с элементами неоклассицизма. Фонтан построен в 1732—1762 годах по проекту архитектора Николо Сальви, это один из самых известных фонтанов в мире. Фонтан является одной из наиболее популярных туристических точек Италии, в том числе благодаря многим кинофильмам.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.