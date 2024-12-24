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Римская достопримечательность Фонтан Треви снова радует туристов, но с новыми правилами

0:51
Туризм

После трёх месяцев реставрации, обошедшейся в 327 тысяч евро, знаменитый Фонтан Треви в Риме снова открыл свои двери для посетителей. Работы завершены как раз к началу Святого года 2025, когда Рим ожидает наплыв миллионов паломников и туристов.

Фонтан Треви сделает всем ручкой
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trevi_(9583761582).jpg by Benjamin Watson
Фонтан Треви сделает всем ручкой

В рамках улучшений было решено ввести новые меры безопасности и комфорта для гостей: теперь у фонтана одновременно смогут находиться не более 400 человек, чтобы избежать переполненности и давки.

Также было принято решение, что посещение фонтана станет платным — для входа потребуется билет стоимостью 2 евро, который нужно будет забронировать онлайн.

Время, которое посетители смогут провести у фонтана, будет ограничено 30 минутами.

Уточнения

Фонта́н Тре́ви (итал. Fontana di Trevi) — самый крупный фонтан Рима; вместе с фасадом примыкающего к нему здания, являющийся частью величественной архитектурно-скульптурной композиции в стиле позднего римского барокко с элементами неоклассицизма. Фонтан построен в 1732—1762 годах по проекту архитектора Николо Сальви, это один из самых известных фонтанов в мире. Фонтан является одной из наиболее популярных туристических точек Италии, в том числе благодаря многим кинофильмам.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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