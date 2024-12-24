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Кто в Сибири платит больше всего за туалет: Томск в числе лидеров

1:13
Туризм

В конце ноября 2024 года аналитики Росстата определили, что Томск стал городом с самыми дорогими общественными туалетами в Сибири. Средняя стоимость посещения туалета в этом городе составляет 28 рублей 29 копеек.

Женщина у писсуара
Фото: flickr.com by TheGiantVermin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Женщина у писсуара

Томская область обогнала других регионов Сибирского федерального округа по цене, в то время как на втором месте по этому показателю оказалась Новосибирская область — 25 рублей 36 копеек.

На третьем месте — Кемеровская область, где вход в туалет стоит 17 рублей 96 копеек. Иркутская область и Алтайский край расположились в нижней части списка: там стоимость составляет 16 рублей 97 копеек и 15 рублей 27 копеек соответственно.

Местные жители часто жалуются на нехватку общественных туалетов в городе, особенно в отдалённых районах.

Многие томичи вынуждены искать доступ к туалетам в крупных торговых центрах или кафе, что, конечно, создает дополнительные неудобства.  Tomsk.mk.ru 

Уточнения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации, а также в порядке и случаях, установленных законодательством Российской Федерации, по контролю в сфере официального статистического учёта. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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