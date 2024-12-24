Эксперт объяснил, как выжить на месте крушения самолёта

1:53 Your browser does not support the audio element. Туризм

При крушении самолёта важно оставаться на месте происшествия и сохранять спокойствие — это может спасти жизнь. Об этом рассказал эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов в беседе с корреспондентом aif. ru.

Фото: flickr.com by Bernal Saborio, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спящий пассажир в самолете

"Существуют две стратегии: активный поиск спасения, когда человек пытается выйти к населённым пунктам, и пассивное ожидание помощи на месте крушения. Экипаж разбившегося самолёта Ан-2 на Камчатке выбрал второй вариант, что позволило им дождаться спасателей и выжить", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в подобных ситуациях лучше всего оставаться на месте происшествия. Это увеличивает шансы на выживание и облегчает спасателям задачу.

"В таких случаях нужно включать режим ожидания и экономии энергии. Проверьте запасы еды, воды, медикаментов, одежды и инструментов. Оцените состояние каждого человека, окажите помощь пострадавшим, согрейте их, дайте еду и воду. Сделайте всё возможное, чтобы вас было заметно с воздуха, и, если есть возможность, подайте сигнал связи. Ключевое — сохранять спокойствие, это продлевает жизнь", — пояснил Халилов.

Эксперт отметил, что экипаж Ан-2 действовал грамотно, благодаря чему выжил в суровых условиях. По его словам, мужчины могли продержаться ещё неделю даже без еды.

Напомним, 19 декабря самолёт Ан-2 с двумя членами экипажа и одним пассажиром пропал с радаров во время перевозки коммерческого груза по маршруту Мильково — Оссора. Спасательная операция периодически прерывалась из-за непогоды, но 22 декабря экипаж обнаружили в районе горы Тундровая. Все они выжили.