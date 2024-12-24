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Синоптики обещают мягкую погоду в Москве на Новый год

2:32
Туризм

Мечта многих туристов — встретить Новый год на Красной площади под бой курантов — вряд ли осуществится. Опираясь на опыт прошлых лет, можно с уверенностью предположить, что доступ к Кремлю будет закрыт с 18:00 31 декабря до 08:00 1 января.

Красная площадь
Фото: Yükleyenin kendi çalışması by W. Bulach, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Красная площадь

Исключение составит каток возле ГУМа, где покататься можно с 22:00 до 2:00 ночи. Однако удовольствие это не из дешёвых: сеанс обойдётся в символичные 12 025 рублей в честь наступающего 2025 года. Сам ГУМ будет работать до 20:00 31 декабря и закроется на первые два дня нового года.

Тем, кто не попадает на Красную площадь, Москва предлагает массу других мест для празднования. Например, на Соборной площади можно увидеть главную ёлку страны.

Каток на ВДНХ будет работать до 3 ночи, предлагая новогоднюю программу с выступлениями звёзд. Билет стоит от 900 рублей, включая прокат коньков. В парке Горького гостей ждёт один из крупнейших катков Европы, оформленный в стиле соцреализма к юбилею художника Александра Дейнеки. Цена билетов начинается от 450 рублей.

Любителям экскурсий можно отправиться в новогоднюю ночь в автобусное путешествие с Дедом Морозом и Снегурочкой. Стоимость поездки составит 5-6 тысяч рублей на человека, а стартуют экскурсии вечером 31 декабря.

Более элитный вариант — круиз по Москве-реке с ужином, стоимость которого начинается от 20 тысяч рублей. Однако ближе к дате с билетами может быть сложно, да и цены на причале выше, чем при онлайн-бронировании.

Тем, кто ищет бесплатные развлечения, подойдёт фестиваль "Город света", стартовавший в конце декабря. В новогоднюю ночь на улицах центра столицы можно будет увидеть световые инсталляции, погружающие в атмосферу советских открыток. Локации фестиваля — Кузнецкий мост, Чистопрудный бульвар, Большая Дмитровка, Столешников переулок, Новый Арбат и другие места.

Синоптики обещают мягкую зимнюю погоду с температурой -3…-5 °C. "Сильных морозов не будет, они придут ближе к Рождеству", — отметила специалист портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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