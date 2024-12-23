Противоречивый Гонконг — россиянин рассказал о культуре и привычках жителей мегаполиса

1:11 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский путешественник побывал в Гонконге и поделился противоречивыми впечатлениями от поездки.

Фото: www.goodfreephotos.com by Инань Чен is licensed under общественное достояние Гонконг

"Впервые, находясь в Азии, я испытал странное чувство: здесь все знают английский лучше меня. Можно смело подойти почти к любому прохожему за советом и, если это коренной житель Гонконга, то он на чистом английском подскажет вам необходимую информацию", — написал блогер в блоге "Кутовой про путешествия" на платформе "Дзен".

Автор отметил, что местные жители показались ему воспитанными, цивилизованными и во многом напоминающими европейцев. Однако он обратил внимание на то, что курение в Гонконге — привычное и распространенное явление.

Еще одним удивлением для путешественника стал размер местных квартир.

"Непозволительная роскошь, например, поставить дома сушилку для одежды — там нет для нее места. Поэтому вся одежда вместе с нижним бельем болтается прямо под окнами", — рассказал он.

Тем не менее россиянин пришел к выводу, что Гонконг — интересный мегаполис, идеально сочетающий развитую городскую инфраструктуру и близость к природе.

Уточнения

Гонко́нг — специальный административный район Китайской Народной Республики, один из ведущих глобальных городов и финансовых центров мира.



Мегало́полис — наиболее крупная форма расселения, образующаяся при срастании ряда городских агломераций.

