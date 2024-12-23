Нет газа, зато велодорожки — путешественник рассказал о контрастах польской деревни

Российский путешественник посетил небольшую польскую деревню и описал свои впечатления словами "чтоб я так жил".
Историей он поделился в своем блоге TrueStory Travel на платформе "Дзен".
Блогер отметил, что в деревне, где проживает около тысячи человек, есть хорошо оборудованная школа с современным ремонтом и несколько магазинов с широким ассортиментом продуктов. Также его поразило высокое качество местных дорог.
"Мало того что везде уложен хороший асфальт, так еще и по всей проезжей части нанесена разметка", — написал он.
Еще одной деталью, удивившей путешественника, стало наличие многочисленных велосипедных дорожек.
"Я сам живу в городе-миллионнике, и у нас велодорожки имеются только в самом центре. А тут, понимаешь, деревня, а для велосипедистов созданы все условия!" — поделился автор.
Кроме того, он отметил раздельный сбор мусора, который организован по всей деревне, и специальную сетку для сбора пластика, установленную в центре.
Несмотря на развитую инфраструктуру и ухоженные улицы, путешественник обратил внимание на отсутствие газификации.
"Голубое топливо в Европе дорогое, так что такой массовой газификации, как у нас, тут просто нет. Дома отапливаются зимой либо дровами, либо углем", — пояснил он.
По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.
Велосипе́дная доро́жка (велодоро́жка) — это или часть дороги общего пользования (велосипедная полоса), или самостоятельная дорога (дорожка), предназначенная преимущественно для безопасного движения велосипедов и СИМ.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.