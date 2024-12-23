Нет газа, зато велодорожки — путешественник рассказал о контрастах польской деревни

1:26 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российский путешественник посетил небольшую польскую деревню и описал свои впечатления словами "чтоб я так жил".

Фото: commons.wikimedia.org by Pit1233, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ восточный фасад старого рынка в Быдгоще

Историей он поделился в своем блоге TrueStory Travel на платформе "Дзен".

Блогер отметил, что в деревне, где проживает около тысячи человек, есть хорошо оборудованная школа с современным ремонтом и несколько магазинов с широким ассортиментом продуктов. Также его поразило высокое качество местных дорог.

"Мало того что везде уложен хороший асфальт, так еще и по всей проезжей части нанесена разметка", — написал он.

Еще одной деталью, удивившей путешественника, стало наличие многочисленных велосипедных дорожек.

"Я сам живу в городе-миллионнике, и у нас велодорожки имеются только в самом центре. А тут, понимаешь, деревня, а для велосипедистов созданы все условия!" — поделился автор.

Кроме того, он отметил раздельный сбор мусора, который организован по всей деревне, и специальную сетку для сбора пластика, установленную в центре.

Несмотря на развитую инфраструктуру и ухоженные улицы, путешественник обратил внимание на отсутствие газификации.

"Голубое топливо в Европе дорогое, так что такой массовой газификации, как у нас, тут просто нет. Дома отапливаются зимой либо дровами, либо углем", — пояснил он.

Уточнения

По́льша (пол. Polska МФА: ), официальное название — Респу́блика По́льша (пол. Rzeczpospolita Polska [ʐɛt͡ʂpɔˈspɔlita ˈpɔlska]) — государство в Центральной Европе.





Велосипе́дная доро́жка (велодоро́жка) — это или часть дороги общего пользования (велосипедная полоса), или самостоятельная дорога (дорожка), предназначенная преимущественно для безопасного движения велосипедов и СИМ.



