Ждало разочарование — россиянка рассказала о новогодних традициях Италии

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская путешественница провела Новый год в Италии и рассказала о местных традициях, которые оставили у нее смешанные впечатления.

Фото: commons.wikimedia.org by Digidreamgrafix, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Рождественская свеча, снеговик

О своем опыте она написала в блоге "Тут вам не там" на платформе "Дзен".

По словам блогерши, в отличие от России, где вся страна ждет полуночи, чтобы сесть за праздничный стол, в Италии праздничное застолье начинается уже вечером 30 декабря.

"Вот этот момент ожидания, когда наступит Новый год, когда мы считаем секунды и стоим с наполненными бокалами шампанского, он в Италии как-то не так ощутим, ведь все уже к 12 в кондиции, сыты и веселы", — поделилась путешественница.

Она также отметила, что в Италии принято дарить подарки на Рождество, а не на Новый год. Вместо семейных встреч итальянцы предпочитают устраивать вечеринки с друзьями.

Традиционным новогодним блюдом в Италии является котекино — свиная колбаса, отваренная с чечевицей.

"Честно говоря, блюдо на любителя. Мне не понравилось, в первый Новый год в Италии я даже уговаривала мужа приготовить его на стол гостям, он согласился, но был далеко не в восторге", — призналась автор блога.

Еще одной особенностью итальянского Нового года путешественница назвала традицию носить красную одежду. Обычно это нижнее белье, но можно ограничиться и свитером, уточнила она.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.



Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

