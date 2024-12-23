Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Cамый горячий тренд наступающего года! Обязательно повесьте это на новогоднюю ёлку
Эти породы собак игнорируют любые команды
Нет газа, зато велодорожки — путешественник рассказал о контрастах польской деревни
Алкоголь и вождение — что нужно знать для безопасного управления авто
Кудрявцева рассказала, как Федункив сцеживает грудное молоко за кулисами, чтобы покормить ребёнка
Глиняные маски для лица и их полезные свойства для разных типов кожи
Почему желтеют перья чеснока и как этого избежать
Матвей Сафонов поделился впечатлениями об адаптации в ПСЖ
Делимся топовыми сортами хост! Вам они точно понравятся!

Ждало разочарование — россиянка рассказала о новогодних традициях Италии

1:27
Туризм

Российская путешественница провела Новый год в Италии и рассказала о местных традициях, которые оставили у нее смешанные впечатления.

Рождественская свеча, снеговик
Фото: commons.wikimedia.org by Digidreamgrafix, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рождественская свеча, снеговик

О своем опыте она написала в блоге "Тут вам не там" на платформе "Дзен".

По словам блогерши, в отличие от России, где вся страна ждет полуночи, чтобы сесть за праздничный стол, в Италии праздничное застолье начинается уже вечером 30 декабря.

"Вот этот момент ожидания, когда наступит Новый год, когда мы считаем секунды и стоим с наполненными бокалами шампанского, он в Италии как-то не так ощутим, ведь все уже к 12 в кондиции, сыты и веселы", — поделилась путешественница.

Она также отметила, что в Италии принято дарить подарки на Рождество, а не на Новый год. Вместо семейных встреч итальянцы предпочитают устраивать вечеринки с друзьями.

Традиционным новогодним блюдом в Италии является котекино — свиная колбаса, отваренная с чечевицей.

"Честно говоря, блюдо на любителя. Мне не понравилось, в первый Новый год в Италии я даже уговаривала мужа приготовить его на стол гостям, он согласился, но был далеко не в восторге", — призналась автор блога.

Еще одной особенностью итальянского Нового года путешественница назвала традицию носить красную одежду. Обычно это нижнее белье, но можно ограничиться и свитером, уточнила она.

Уточнения

Ита́лия (итал. Italia [iˈtaːlja]), официальное название — Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana [reˈpubːlika itaˈljaːna]) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья.

Новый год — главный календарный праздник, наступающий в момент перехода с последнего дня текущего года в первый день следующего года.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Перекись водорода для орхидей: как использовать правильно
Садоводство, цветоводство
Перекись водорода для орхидей: как использовать правильно Аудио 
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения
Российский шоу-бизнес
Невестка Наташи Королёвой не пригласила артистку на день рождения Аудио 
Почему ваша кошка всегда выбирает вашу кровать для сна
Домашние животные
Почему ваша кошка всегда выбирает вашу кровать для сна Аудио 
Популярное
Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни

Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.

Пять пород собак, которые любят своих хозяев больше жизни
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Как избавиться от одуванчиков раз и навсегда: проверенный метод
Брюки будущего: 8 трендов, которые захватят 2025 год
Ранее вымерший вид животных появился в дикой природе
Автомобиль ВАЗ-2106. Легендарная Шестёрка — символ советского достатка Дмитрий Плотников Наглость — второе счастье. Сможет ли Трамп победить Китай? Любовь Степушова Если бы не союзники, пруссаки в 1815 году разнесли бы Париж по кирпичику Сергей Лебедев
Повышение температуры пробудило дубы в вечной мерзлоте Антарктики
Тарталетки с творожным сыром и красной рыбой шикарно смотрятся на праздничном столе, а готовятся за несколько минут
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Эти деревья разрушают почву и инфраструктуру: избегайте их в саду
Последние материалы
Cамый горячий тренд наступающего года! Обязательно повесьте это на новогоднюю ёлку
Эти породы собак игнорируют любые команды
Нет газа, зато велодорожки — путешественник рассказал о контрастах польской деревни
Алкоголь и вождение — что нужно знать для безопасного управления авто
Кудрявцева рассказала, как Федункив сцеживает грудное молоко за кулисами, чтобы покормить ребёнка
Глиняные маски для лица и их полезные свойства для разных типов кожи
Почему желтеют перья чеснока и как этого избежать
Матвей Сафонов поделился впечатлениями об адаптации в ПСЖ
Делимся топовыми сортами хост! Вам они точно понравятся!
Сотрудник военкомата на Украине раскрыл план по мобилизации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.