Эрмитаж отложил продажу билетов на январь до конца декабря

1:02 Your browser does not support the audio element. Туризм

Жители Петербурга и туристы столкнулись с проблемой покупки билетов в Эрмитаж на январь. Билеты поступят в продажу только в 20-х числах декабря, что вызывает недовольство у многих. В социальных сетях музея ежедневно появляются вопросы о доступности билетов, особенно со стороны тех, кто планирует посещение музея на праздничные дни и хочет подготовиться заранее.

Фото: Wikimedia Commons by Robert Breuer is licensed under Public domain Эрмитаж, Санкт-Петербург

На данный момент в продаже доступны только проходки с открытой датой стоимостью 1200 рублей. Билеты с фиксированной датой и бесплатные проходки для детей временно недоступны.

Билеты, которые появляются на сайте, быстро раскупаются, поскольку их выкладывают небольшими партиями для регулирования потоков посетителей. При этом в соцсетях начали сообщать о продаже билетов на сторонних площадках. Музей предупреждает, что билеты, купленные не на официальном сайте, могут оказаться недействительными.