Египетская AlMasria предложила компенсацию за задержку рейса, но туристы недовольны

2:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

Рейс UJ 614 авиакомпании AlMasria из Шереметьево в Шарм-эль-Шейх стал настоящей легендой для его пассажиров. После более чем двух суток ожидания в аэропорту, они создали Telegram-чат, чтобы делиться новостями и поддерживать связь. Этот чат не только помог пассажирам оставаться в курсе событий, но и стал источником информации для журналистов, которые следили за развитием ситуации.

Фото: unsplash.com by Tomas Salas, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина на пляже

Когда долгожданное путешествие наконец началось и туристы разъехались по отелям Египта, они не спешили покидать созданное сообщество из более чем сотни участников. В чате обсуждали совместные экскурсии, делились полезными советами и даже вспоминали с юмором потасовку в отеле с пассажирами другого рейса.

Радость сменилась тревогой. Многие начали задаваться вопросом: как компенсировать время, потерянное из-за долгого ожидания? Некоторым туристам турагенты подтвердили, что отдых будет продлён, но в популярных отелях, таких как Pickalbatros Palace Resort 5*, мест для продления пребывания не оказалось.

Перспектива переезда в другие гостиницы или получения компенсации после возвращения в Россию не вызвала энтузиазма у туристов. Кроме того, пассажиры начали беспокоиться о том, как пройдёт их обратный рейс.

Авиакомпания AlMasria попыталась снизить напряжение, предложив возместить дополнительные расходы за время ожидания в Шереметьево. "Простите за неудобства. Пришлите реквизиты карты для компенсации", — такие сообщения получили пассажиры. Однако многим этого оказалось недостаточно. "Сопутствующие расходы — мелочь, но испорченное настроение и стресс важнее", — писали участники чата.

Пассажиры также жалуются на отсутствие информации об обратном рейсе. Гиды в отелях, по их словам, либо не знают о ситуации, либо не придают ей значения. Особое недовольство выразили те, кто планировал короткий отдых на 5 ночей, так как потерянные дни трудно компенсировать. В чате активно обсуждают подачу коллективной претензии.

Юрист Игорь Косицын пояснил, что пассажиры имеют право отказаться от тура без финансовых потерь, так как задержка рейса изменила существенные условия договора. Также можно требовать пропорционального уменьшения стоимости тура.

На фоне этого AlMasria столкнулась с очередными трудностями: рейс UJ 614, запланированный на воскресенье, был отменён из-за технических проблем. График вылетов оказался нарушен, а туристы — в ещё большем напряжении.