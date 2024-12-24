Финские сауны в США — туристы выбирают терапию теплом

Финские сауны стремительно набирают популярность среди туристов в США.
По прогнозам исследовательской компании Technavio, к 2028 году рынок саун в США вырастет до 526 миллионов долларов по сравнению с 390 миллионами долларов в 2023 году.
Паровые бани всегда были популярны в Миннесоте. Задолго до того, как Миннесота стала штатом, индейцы оджибве строили парильни для очищения. А когда в 1800-х годах сюда приехали скандинавские иммигранты, они привезли с собой культуру сауны.
До сих пор ведутся споры о пользе для здоровья, но среди любителей сауны вряд ли найдется тот, кто не верит в живительные свойства чередования горячего и холодного.
Посетителям предлагаются различные варианты саун. Одна из дорогих версий — 108 долларов с человека за 90-минутное посещение, передает The New York Times.
Терапия — лечение болезней консервативными (нехирургическими) методами.
Собаки известны своей преданностью и любовью, однако некоторые породы поднимают эти качества на совершенно новый уровень.