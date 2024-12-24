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Финские сауны в США — туристы выбирают терапию теплом

1:01
Туризм

Финские сауны стремительно набирают популярность среди туристов в США.

Побережье
Фото: flickr.com by Kullez, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Побережье

По прогнозам исследовательской компании Technavio, к 2028 году рынок саун в США вырастет до 526 миллионов долларов по сравнению с 390 миллионами долларов в 2023 году.

Паровые бани всегда были популярны в Миннесоте. Задолго до того, как Миннесота стала штатом, индейцы оджибве строили парильни для очищения. А когда в 1800-х годах сюда приехали скандинавские иммигранты, они привезли с собой культуру сауны.

До сих пор ведутся споры о пользе для здоровья, но среди любителей сауны вряд ли найдется тот, кто не верит в живительные свойства чередования горячего и холодного.

Посетителям предлагаются различные варианты саун. Одна из дорогих версий — 108 долларов с человека за 90-минутное посещение, передает The New York Times.

 

 

Уточнения

Терапия — лечение болезней консервативными (нехирургическими) методами.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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