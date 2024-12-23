Скандал в самолёте — сахалинский депутат отказался лететь в экономе

1:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Депутат Сахалинской областной думы Александр Понажев оказался в центре громкого скандала, который за сутки сделал его широко известным за пределами региона.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На борту самолета

Причиной стало поведение парламентария на борту самолета, вылетавшего из Москвы в Южно-Сахалинск. В результате он был исключен из партии "Единая Россия" и публично принес извинения.

Скандал произошел на выходных, когда депутат отказался лететь на своем месте в экономклассе, посчитав его неподобающим для человека его статуса. Понажев устроил конфликт с соседями по ряду и бортпроводниками, заявив, что ему положено более комфортное кресло вдали от других пассажиров.

"Я могу купить себе бизнес-класс, но я летаю с народом. Ну для меня это неприемлемо. Я не хочу лететь ни с кем, нет!" — возмущался он на камеру.

Ситуация привлекла внимание полиции: депутата сняли с рейса, который из-за этого задержали на 40 минут. Видео инцидента быстро распространилось в социальных сетях и СМИ, что вынудило Понажева публично извиниться.

"На борту рейса, вылетавшего из Москвы в Южно-Сахалинск, произошел инцидент с моим участием. Я вел себя некрасиво и неподобающе. Так не должен вести себя человек, тем более депутат, поэтому я хочу искренне принести свои извинения за свое неэтичное поведение, которое было вызвано эмоциональной усталостью. Я также осознаю, что не имел права так себя вести", — извинился Понажев.

Однако извинения не спасли его от последствий: "Единая Россия" приостановила его членство в партии до завершения внутренней проверки, передает TourDom.

Уточнения

Ю́жно-Сахали́нск (с 1882 по 1905 годы — Влади́мировка, в 1905—1946 годах — Тоёха́ра (яп. 豊原)) — город на Дальнем Востоке России, в южной части острова Сахалин.



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