Число зарубежных поездок россиян в 2024 году выросло на 17%

1:35 Your browser does not support the audio element. Туризм

В 2024 году число поездок российских туристов за рубеж выросло более чем на 17% по сравнению с прошлым годом и превысило 14 миллионов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Фото: wikimedia.org by Kora27, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Курорт в Египте

Согласно данным ассоциации, общий выездной поток россиян с туристическими, деловыми и служебными целями в топ-20 зарубежных направлений составил 17,35 миллиона человек. Это на 17,2% больше, чем в 2023 году. Из них более 14 миллионов путешествий пришлись на классический туризм, включая деловые поездки, что также демонстрирует рост на 17%.

В 2024 году россияне чаще всего выбирали Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд и Китай. На эти направления пришлось до 85% всех зарубежных продаж. Также в топ-10 вошли Куба, Шри-Ланка, Вьетнам, Мальдивы и Индонезия.

Лидером по популярности среди российских туристов остаётся Турция, которая приблизилась к рекорду 2019 года. По прогнозам, к концу 2024 года страну посетят 6,8 миллиона россиян. Значительный прирост организованного турпотока продемонстрировал Египет, который принял 1,5 миллиона туристов, что на 17% больше, чем в прошлом году.