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Пять строгих запретов для туристов в Израиле — о чём важно знать

1:49
Туризм

Российская путешественница посетила Израиль и предупредила туристов о пяти действиях, которые строго запрещены в этой стране.

Израиль
Фото: flickr.com by Zachi Evenor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Израиль

Своими впечатлениями она поделилась в блоге "Одна в чужом городе" на платформе "Дзен".

Не оставляйте вещи без присмотра: блогер пояснила, что забытые предметы в общественных местах воспринимаются местными жителями как потенциальная угроза безопасности. Такие находки вызывают подозрение, и службы безопасности реагируют мгновенно, вызывая полицию и саперов.

Уважайте культурные особенности: в районах проживания ортодоксальных иудеев туристам не рекомендуется носить открытую одежду, чтобы избежать конфликтных ситуаций.

"Не удивляйтесь, если услышите в свою сторону свист и гневные окрики. Хорошо, если камень не прилетит — бывает и такое", — поделилась она.

Избегайте насилия в общении с детьми: путешественница подчеркнула, что в Израиле любое давление на детей, включая вербальное, физическое или социальное, недопустимо. Наказания, лишение общения или даже принуждение к извинениям воспринимаются как нарушение их прав.

Не переходите границы в общении: блогер предупредила о строгости израильтянок в вопросах личного пространства при общении с мужчинами. Даже приглашение на кофе может быть расценено как домогательство, особенно если попытки настоять продолжаются после отказа.

Избегайте шуток с сотрудниками безопасности: особое внимание россиянка обратила на поведение в аэропортах. Любые попытки шутить, спорить или сопротивляться службе безопасности могут привести к серьезным последствиям.

Уточнения

Изра́иль (ивр. יִשְׂרָאֵל‎, араб. إِسْرَائِيل‎), официально: Госуда́рство Изра́иль (ивр. מְדִינַת יִשְׂרָאֵלМедина́т Исраэ́ль, араб. دَوْلَة إِسْرَائِيلДаула́т Исра’и́ль) — государство на Ближнем Востоке. 

Тури́зм (туристи́ческие пое́здки) (от фр. tour) — выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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