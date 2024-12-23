Почему система all inclusive в России стоит дороже, чем в Турции

Гендиректор турагентства "Дотур" Олеся Адамушкина рассказала, почему в России система "всё включено” обходится дороже, чем в Турции.

По словам эксперта, это обусловлено целым рядом причин.

Во-первых, это связано с особенностями производства и логистики. Турция в силу своих климатических условий обеспечивает себя сельхозпродукцией на уровне, который недостижим для большинства российских регионов. Это увеличивает себестоимость питания в наших отелях.

Во-вторых, в Турции массово производятся блюда для гостиничных комплексов, что оптимизирует издержки. В России же такого нет.

В-третьих, спрос. В Турции здоровая конкуренция приводит к снижению цен и предложению для туристов более лучших условий. В России же предложения отелей all inclusive очень ограничено, что ведёт к удорожанию подобного отдыха, пишет NEWS.ru.

Уточнения

«Всё включено́» (англ. all inclusive) — комплекс услуг, который предоставляют в отелях. Он подразумевает бесплатное предоставление питания, напитков (часто локальных) и других видов услуг одновременно с проживанием в отеле.



Логи́стика — совокупность организационно-управленческих и производственно-технологических процессов по эффективному обеспечению организации движения материальных и иных ресурсов.

