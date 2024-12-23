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Скидки на авиабилеты для многодетных и студентов: новые условия

Туризм

Министерство транспорта России совместно с авиакомпаниями разрабатывает инициативу о предоставлении скидки в 50% на авиабилеты для семей с детьми. Как стало известно, проект начался в рамках поручения президента и направлен на упрощение условий путешествий для таких категорий граждан. Первые решения планируется представить уже к середине января 2025 года, поделились с «Известиями» в ведомстве. 

Перелет на самолете
Фото: airliners.net by Ken Iwelumo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Перелет на самолете

В Минтрансе отметили, что сейчас многие авиакомпании уже предлагают скидки на билеты для детей от 15% до 50% стоимости взрослого билета. В некоторых случаях льготы распространяются и на взрослых, сопровождающих ребёнка. Также ведётся работа над обязательным размещением детей и их родителей рядом на борту самолёта.

Согласно данным ведомства, за 2023 год 20 крупнейших авиакомпаний России перевезли 7,3 млн детей до 12 лет, а за 10 месяцев 2024 года этот показатель достиг 7,1 млн. При этом для малышей до двух лет предусмотрены бесплатные перелёты по внутренним маршрутам и 90%-ная скидка на международных рейсах.

Поддержка осуществляется в рамках нескольких государственных программ субсидирования, которые продлятся и в 2025 году. Например, льготные тарифы на перелёты с Дальнего Востока и из Калининграда позволяют получать скидки многодетным семьям, пассажирам до 23 лет и студентам. Дополнительно для детей до 12 лет предусмотрены скидки от 25%.

Президент Владимир Путин на недавней прямой линии выразил жёсткое требование к авиакомпаниям прекратить манипуляции с тарифами и соблюсти обязательство предоставлять льготы семьям с детьми. Президент напомнил, что законодательство обязывает перевозчиков снижать стоимость билетов для этой категории пассажиров на 50%.

Ранее сообщалось, что с января 2025 года в России стартует пилотный проект по продаже льготных билетов онлайн. Это решение позволит молодым людям до 23 лет, пенсионерам, инвалидам и многодетным семьям покупать билеты по специальным тарифам, не посещая кассы.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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