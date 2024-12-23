Популярная курортная страна захотела принять больше туристов из России

Доминиканская Республика выразила стремление увеличить число туристов из России, надеясь восстановить прежний уровень турпотока. Об этом сообщил министр финансов этой популярной курортной страны Хочи Висенте.
Глава министерства подчеркнул, что до начала конфликта на Украине поток отдыхающих из России был весьма значительным. Сейчас власти стремятся восстановить этот уровень, однако, очевидно, это станет возможным только после завершения конфликта.
Важным моментом остается тот факт, что Россия выступала в качестве одного из основных источников туристов для Доминиканы. В 2021 году страну посетило 183,7 тысячи россиян, но в 2024 году этот показатель сократился почти в десять раз, передают "Известия".
Доминика́нская Респу́блика — государство в восточной части острова Гаити (Карибское море) и на прибрежных островах. Западную часть острова (36 % территории) занимает государство Республика Гаити.
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