Популярная курортная страна захотела принять больше туристов из России

0:54 Your browser does not support the audio element. Туризм

Доминиканская Республика выразила стремление увеличить число туристов из России, надеясь восстановить прежний уровень турпотока. Об этом сообщил министр финансов этой популярной курортной страны Хочи Висенте.

Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На пляже

Глава министерства подчеркнул, что до начала конфликта на Украине поток отдыхающих из России был весьма значительным. Сейчас власти стремятся восстановить этот уровень, однако, очевидно, это станет возможным только после завершения конфликта.

Важным моментом остается тот факт, что Россия выступала в качестве одного из основных источников туристов для Доминиканы. В 2021 году страну посетило 183,7 тысячи россиян, но в 2024 году этот показатель сократился почти в десять раз, передают "Известия".

Уточнения

Доминика́нская Респу́блика — государство в восточной части острова Гаити (Карибское море) и на прибрежных островах. Западную часть острова (36 % территории) занимает государство Республика Гаити.



