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В ГД предложили перенести часть новогодних выходных на май

1:09
Туризм

Депутат Государственной Думы и лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой переноса части выходных дней, которые приходятся на новогодние праздники, на майские. Он считает, что такой шаг может способствовать увеличению внутреннего туризма в России.

Девушка за компьютером
Фото: .pexels.com by Negative Space, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка за компьютером

По словам Миронова, жители страны начинают готовиться к Новому году уже с пятницы, предшествующей празднику, которая в этом году выпадает на 27 декабря. После праздников работа возобновляется 9-10 января, а затем снова наступают выходные. Таким образом, несмотря на наличие рабочих дней, новогодние праздники занимают как минимум две недели.

Следует отметить, что подобные предложения депутатов регулярно поступают в преддверии Нового года на протяжении нескольких лет. Однако до сих пор Госдума не принимала решения о сокращении выходных во время главного зимнего праздника в пользу удлинения майских выходных. Тем не менее, данная инициатива остается актуальной.

Уточнения

Госуда́рственная ду́ма Федера́льного собра́ния Росси́йской Федера́ции (сокр. Госду́ма, аббрев. ГД) — нижняя палата Федерального собрания — парламента Российской Федерации. Высший представительный и законодательный орган власти в России наряду с Советом Федерации. Правовой статус Государственной думы определён в главе 5 Конституции России.
 

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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