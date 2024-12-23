В ГД предложили перенести часть новогодних выходных на май

1:09 Your browser does not support the audio element. Туризм

Депутат Государственной Думы и лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой переноса части выходных дней, которые приходятся на новогодние праздники, на майские. Он считает, что такой шаг может способствовать увеличению внутреннего туризма в России.

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По словам Миронова, жители страны начинают готовиться к Новому году уже с пятницы, предшествующей празднику, которая в этом году выпадает на 27 декабря. После праздников работа возобновляется 9-10 января, а затем снова наступают выходные. Таким образом, несмотря на наличие рабочих дней, новогодние праздники занимают как минимум две недели.

Следует отметить, что подобные предложения депутатов регулярно поступают в преддверии Нового года на протяжении нескольких лет. Однако до сих пор Госдума не принимала решения о сокращении выходных во время главного зимнего праздника в пользу удлинения майских выходных. Тем не менее, данная инициатива остается актуальной.

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