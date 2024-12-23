Римский амфитеатр Пловдива: прошлое, оживающее на сцене

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В центре современного Пловдива, под оживлённой пешеходной улицей, скрывается беговая дорожка древнего римского стадиона. Ещё во II веке здесь собирались 30 000 зрителей со всей Римской империи, чтобы наблюдать за гонками колесниц, пифийскими спринтами и борьбой.

Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пловдив

Этот стадион был не единственной гордостью римского Филиппополя, столицы провинции Фракия. Сегодня в Пловдиве можно увидеть амфитеатр, величественный форум и множество других памятников древней цивилизации, сохранившихся гораздо лучше, чем аналогичные достопримечательности в Риме или Помпеях.

Пловдив — второй по величине город Болгарии и культурная столица Европы 2019 года. Город расположен в трёх часах езды от Софии и радует туристов уютной атмосферой, где осмотр достопримечательностей можно сочетать с отдыхом в местных кафе или прогулками по холмистым улочкам.

Древний амфитеатр, возведённый во времена Филиппа II Македонского, продолжает свою жизнь, принимая оперные концерты и театральные постановки. Форум, Восточные ворота и другие археологические памятники предоставляют посетителям возможность погрузиться в атмосферу древности, не сталкиваясь с толпами туристов.

Пловдив — это не только история, но и яркая современная культура. Старые римские бани, превращённые в художественные галереи, мечети османского периода, православные церкви и уютные кафе с местным вином демонстрируют уникальное смешение эпох.

Вечером Капана оживает огнями, а местные рестораны предлагают попробовать традиционную болгарскую кухню и фракийские вина.

Современный Пловдив сохраняет связь с прошлым, но активно развивается, превращаясь в один из самых недооценённых культурных центров Европы. Здесь история, гастрономия и искусство встречаются в гармоничном сочетании.

Уточнения

Пло́вдив (болг. Пло́вдив), в прошлом Филиппо́поль (греч. Φιλιππούπολη) или Филибе́ (тур. Filibe) — второй по величине город Болгарии, административный центр Пловдивской области. Расположен в южной части страны. Железнодорожный узел, узел шоссейных дорог (автомагистраль в Софию).



