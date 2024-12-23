«Опять 2025»: встречайте новый год дважды с «Победой»

1:34 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лоукостер "Победа" (Группа Аэрофлот) анонсировал специальный новогодний рейс "Опять 2025", который позволит пассажирам встретить Новый год дважды. Рейс DP-2025 по маршруту Пермь-Москва отправится в 00:05 1 января 2025 года по местному времени и прибудет в аэропорт Внуково в 23:55 31 декабря 2024 года по московскому времени.

Фото: flickr.com by Анна Зверева, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Победа

Пассажиров ждёт праздничная программа на борту: новогодние угощения, викторины, караоке и подарки от авиакомпании. Этот необычный формат перелёта создан для тех, кто хочет загадать больше новогодних желаний и встретить наступающий 2025 год в незабываемой атмосфере.

Стоимость перелёта с ручной кладью составляет 2,9 тыс. руб., а доплата за багаж — 1,4 тыс. руб. (актуально на 15:00 22 декабря). Входит ли стоимость питания в цену билета, на сайте авиакомпании не уточняется. Напомним, "Победа" предлагает услугу "Еда на гейт", но она доступна только в аэропортах Внуково и Шереметьево и является платной.

Авиакомпания создала эту инициативу для тех, кто хочет встретить Новый год в необычном формате, насладиться праздником на борту и начать 2025 год с позитивными эмоциями.

Уточнения

«Побе́да» (юридическое название — ООО «Авиакомпания Победа») — российская бюджетная авиакомпания, дочернее предприятие группы «Аэрофлот — Российские авиалинии», базируется в московском аэропорту Внуково.

