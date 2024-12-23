Дайвинг в Египте под угрозой: новые правила для яхт

1:47 Your browser does not support the audio element. Туризм

Из Египта поступили плохие новости для любителей дайвинга и морских сафари: многие суда с проживанием на борту не получили разрешения на выход в Красное море. Новые правила, введённые морской инспекцией Хургады, требуют обязательной квалификации членов экипажа. Без соответствующей лицензии морские путешествия теперь запрещены.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дайвинг

Эти меры были предприняты после трагедии в районе Марса-эль-Алама в конце ноября. Тогда ранним утром затонула туристическая яхта Sea Story, на борту которой находились 44 человека. Четыре туриста погибли, а семеро числятся пропавшими без вести, так как их тела не были найдены.

Причиной происшествия, по официальным данным, стала внезапная волна, перевернувшая судно, хотя погодные условия в момент бедствия не выглядели критичными: сила ветра составляла около 5 баллов по 12-балльной шкале. Это вызвало вопросы не только к техническому состоянию яхты, но и к профессиональной подготовке её экипажа.

Согласно новым нормам, из двух механиков на борту один должен быть квалифицированным инженером. Повышенные требования предъявляются также к одному из двух капитанов, которые обязательно должны быть в штате. Однако на данный момент таких специалистов в Египте всего 88 на более чем 200 яхт, используемых для многодневных сафари. Остальные экипажи располагают только практическим опытом.

Дайверам, планирующим сафари в ближайшие недели, рекомендуется уточнить статус своего судна у туроператоров, чтобы избежать разочарования и остаться на берегу вместо морского путешествия.

Уточнения

Ма́рса-эль-А́лам (араб. مرسى علم‎) — небольшой курортный город в губернаторстве Красное Море, Египет.

