Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему владельцев не допускают в отделение Блок интенсивной терапии?
Глаза могут предупредить о раке лёгких: названы симптомы
Выяснилось, рецепты приготовления каких блюд чаще всего искали россияне в 2024 году
Надоело старое зеркало? Попробуйте эти варианты и все гости умрут от зависти
Теория испарения чёрных дыр: решён ли парадокс Хокинга
Татьяна Навка считает, что Валиева через год включится и всем ещё покажет
Как выбрать витаминную косметику для лица и получить здоровую, сияющую кожу?
Право на отдых: стало известно, какой график работы у служебных собак
Банк Intesa Sanpaolo вводит ограничения на евро-платежи

Дайвинг в Египте под угрозой: новые правила для яхт

1:47
Туризм

Из Египта поступили плохие новости для любителей дайвинга и морских сафари: многие суда с проживанием на борту не получили разрешения на выход в Красное море. Новые правила, введённые морской инспекцией Хургады, требуют обязательной квалификации членов экипажа. Без соответствующей лицензии морские путешествия теперь запрещены.

Дайвинг
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дайвинг

Эти меры были предприняты после трагедии в районе Марса-эль-Алама в конце ноября. Тогда ранним утром затонула туристическая яхта Sea Story, на борту которой находились 44 человека. Четыре туриста погибли, а семеро числятся пропавшими без вести, так как их тела не были найдены.

Причиной происшествия, по официальным данным, стала внезапная волна, перевернувшая судно, хотя погодные условия в момент бедствия не выглядели критичными: сила ветра составляла около 5 баллов по 12-балльной шкале. Это вызвало вопросы не только к техническому состоянию яхты, но и к профессиональной подготовке её экипажа.

Согласно новым нормам, из двух механиков на борту один должен быть квалифицированным инженером. Повышенные требования предъявляются также к одному из двух капитанов, которые обязательно должны быть в штате. Однако на данный момент таких специалистов в Египте всего 88 на более чем 200 яхт, используемых для многодневных сафари. Остальные экипажи располагают только практическим опытом.

Дайверам, планирующим сафари в ближайшие недели, рекомендуется уточнить статус своего судна у туроператоров, чтобы избежать разочарования и остаться на берегу вместо морского путешествия.

 

Уточнения

Ма́рса-эль-А́лам (араб. مرسى علم‎) — небольшой курортный город в губернаторстве Красное Море, Египет.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Наука и техника
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли Аудио 
Самолёт Ту-134. Красивый и надёжный пассажирский лайнер родом из СССР
Авиация
Самолёт Ту-134. Красивый и надёжный пассажирский лайнер родом из СССР Аудио 
Ивлеева высмеяла Киркорова, который лишил её роли в новогоднем фильме от ТНТ
Российский шоу-бизнес
Ивлеева высмеяла Киркорова, который лишил её роли в новогоднем фильме от ТНТ Аудио 
Популярное
Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости

Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.

Акула, которая живёт 400 лет, раскрыла учёным секрет вечной молодости
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Отец Яниса Тиммы рассказал об общении с Анной Седоковой: сказала, что я ничего не стою
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Идеальное соседство! Что лучше посадить рядом с огурцами
Непонятные для иностранцев. Традиции на Новый год, которые мы унаследовали от СССР Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Кристина Орбакайте нарядила с семьёй новогоднюю ёлку в американском доме
Михаил Боярский отказывается помогать внучке пробиться в шоу-бизнес: у неё есть один минус
Михаил Боярский отказывается помогать внучке пробиться в шоу-бизнес: у неё есть один минус
Последние материалы
Выяснилось, рецепты приготовления каких блюд чаще всего искали россияне в 2024 году
Надоело старое зеркало? Попробуйте эти варианты и все гости умрут от зависти
Теория испарения чёрных дыр: решён ли парадокс Хокинга
Татьяна Навка считает, что Валиева через год включится и всем ещё покажет
Как выбрать витаминную косметику для лица и получить здоровую, сияющую кожу?
Право на отдых: стало известно, какой график работы у служебных собак
Банк Intesa Sanpaolo вводит ограничения на евро-платежи
Эффективные методы разжигания костра зимой: секреты успешных хозяев
Этот сорт томатов выдерживает даже суровую погоду
Тайны многовековых гробниц: что скрывает церковь во Франции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.