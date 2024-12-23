Как выбрать тур: сравнение дорогих и бюджетных предложений

Самым дорогим туром на новогодние праздники стала поездка в Таиланд стоимостью 2 миллиона рублей. Этот тур рассчитан на двух взрослых и двух детей, которые проведут 12 дней в пятизвёздочном отеле на курорте Кхаулак с питанием по системе "всё включено".
В то же время самым бюджетным вариантом оказалась поездка из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. Цена тура составила всего 25 386 рублей.
Кхаулак (тайск. เขาหลัก) — курортный город на западном побережье перешейка полуострова Малакка в Андаманском море (Пхангнга, Таиланд), примерно в ста километрах от Пхукета.
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