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Как выбрать тур: сравнение дорогих и бюджетных предложений

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Туризм

Самым дорогим туром на новогодние праздники стала поездка в Таиланд стоимостью 2 миллиона рублей. Этот тур рассчитан на двух взрослых и двух детей, которые проведут 12 дней в пятизвёздочном отеле на курорте Кхаулак с питанием по системе "всё включено".

Нижний Новгород
Фото: commons.wikimedia.org by Leha-11, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Нижний Новгород

В то же время самым бюджетным вариантом оказалась поездка из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург. Цена тура составила всего 25 386 рублей. 

Уточнения

Кхаулак (тайск. เขาหลัก) — курортный город на западном побережье перешейка полуострова Малакка в Андаманском море (Пхангнга, Таиланд), примерно в ста километрах от Пхукета.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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