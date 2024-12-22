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Революция в тканях: дёшево, безопасно, эффективно

3:22
Туризм

Студенты Самарского университета имени Королёва разработали уникальное антимикробное покрытие, которое безопасно для человека, эффективно в борьбе с инфекциями и доступно в производстве.

Крашеная ткань
Фото: Flickr by DanaK~WaterPenny, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Крашеная ткань

Новая технология позволяет наносить покрытие на текстиль, что открывает широкие возможности для применения в медицине и повседневной жизни, сообщает портал Наука.рф.

Разработка особенно актуальна для медицинских изделий, таких как повязки и одежда. Они уменьшают риск распространения инфекций и ускоряют заживление ран, что критически важно при оказании помощи в полевых условиях.

Основой технологии стало покрытие из композита природных полимеров и наночастиц серебра. Эти компоненты обеспечивают мощное бактерицидное и фунгицидное действие, препятствуя размножению бактерий и грибков. Уникальная методика удерживает наночастицы на поверхности ткани, увеличивая срок действия антимикробного эффекта.

По словам магистрантки Виктории Салаховой, самарская технология использует в 10 раз меньше серебра, чем аналоги. Это снижает стоимость производства и делает покрытие более доступным. При этом покрытие сохраняет антимикробные свойства дольше, чем существующие аналоги.

"Мы создали инновационное антибактериальное покрытие из модифицированных природных полимеров с разветвлённой структурой, дополненной наночастицами серебра. Это позволило нам добиться высокой стабильности покрытия и долговременного эффекта, сохраняя его безопасность для человека", — рассказывает Виктория.

Традиционные ткани создают благоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов из-за своей пористой структуры и способности удерживать влагу. Одна бактериальная клетка, попавшая на влажную ткань, может образовать целую колонию за несколько часов. Это делает проблему стерильности особенно острой в больницах и на поле.

Наночастицы серебра склонны к агрегации — они соединяются между собой, теряя антимикробные свойства. Для их стабилизации обычно применяются вещества, но они часто оказываются токсичными для человека. Самарские учёные нашли безопасное решение, используя стабилизатор на основе полимеров, выделенных из бурых углей. Это вещество эффективно удерживает наночастицы, сохраняя их активность.

"Наше покрытие обладает рядом преимуществ: оно предотвращает перенос бактерий, обеспечивает длительный антимикробный эффект, снижает риск инфекций, устраняет неприятные запахи и при этом абсолютно безопасно", — подчёркивает магистрант Александр Кукса.

Новая ткань получила название "Наногардиан" ("Нанозащитник"). Опытные образцы уже прошли испытания, подтвердив высокую эффективность против различных микроорганизмов. Исследователи планируют включить в покрытие также наночастицы меди, чтобы ещё больше расширить его антимикробные свойства.

Потенциал использования "Наногардиана" огромен — от медицинской одежды до бытовых тканей, защищающих от инфекций в повседневной жизни.

Уточнения

Фунгици́ды (от лат. fungus «гриб» + лат. caedo «убиваю») — химические вещества для борьбы с грибковыми болезнями растений (бордоская жидкость, серный цвет и др.), а также для протравливания семян (формалин, ТМТД, Фундазол, гранозан, меркуран) с целью освобождения их от спор паразитных грибов (типа головни для зерновых семян). 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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