Мацусака (Япония) не славится своей туристической привлекательностью.
Для многих путешественников этот город, находящийся всего в 100 километрах к югу от Нагои, является лишь остановкой на пути к священным храмам Исэ или живописным скалам полуострова Сима.
Тем не менее, Мацусака известна во всей Японии, особенно среди ценителей качественной говядины. Шабу-шабу и другие блюда из говядины продолжают оставаться главными гастрономическими искушениями для тех, кто едет в эти края.
Город обрел популярность благодаря заведению "Сибусай Китагава", уникальному ресторану на окраине, предлагающему особую китайскую кухню. На первый взгляд может показаться неожиданным, что в Shibousai Kitagawa вы найдете китайскую еду. Ресторан расположен во впечатляющей 80-летней минке (традиционное японское жилище) с красивой черепичной крышей и ухоженным садом с гравийной дорожкой.
Но настоящая изюминка заведения — это кулинарные творения шеф-повара Ёсихиро Китагавы. Хотя его рецепты и техники основаны на китайской кулинарной традиции, его блюда отличаются легкостью и акцентом на овощах, что выделяет их среди китайских яств как в самой стране, так и в других китайских ресторанах Японии.
Китагава, которому сейчас 51 год, избегает использования чеснока и острых специй, снижает содержание жира и полностью отказывается от искусственных добавок. Вместо этого он предпочитает готовить простые блюда, акцентируя внимание на вкусе местных продуктов, таких как устрицы и морские ушки, которые он сам добывает у побережья.
Этот подход, известный как "легкая китайская кухня", принес заведению "Сибусай Китагава" признание и растущую популярность по всей стране, а также звезду в единственном путеводителе Мишлен по префектуре Миэ в 2019 году, сообщает The Japan Times.
Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России.
Гренландская акула — самое долго живущее позвоночное на планете. Ученые разгадали секрет её генома, который может изменить представления о старении.