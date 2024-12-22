Чем привлекает нетуристическая Мацусака в Японии

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Мацусака (Япония) не славится своей туристической привлекательностью.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ko_Phi_Phi_Don,_Thailand_(Unsplash).jpg by Jonny Clow jonnyclow Остров

Для многих путешественников этот город, находящийся всего в 100 километрах к югу от Нагои, является лишь остановкой на пути к священным храмам Исэ или живописным скалам полуострова Сима.

Тем не менее, Мацусака известна во всей Японии, особенно среди ценителей качественной говядины. Шабу-шабу и другие блюда из говядины продолжают оставаться главными гастрономическими искушениями для тех, кто едет в эти края.

Город обрел популярность благодаря заведению "Сибусай Китагава", уникальному ресторану на окраине, предлагающему особую китайскую кухню. На первый взгляд может показаться неожиданным, что в Shibousai Kitagawa вы найдете китайскую еду. Ресторан расположен во впечатляющей 80-летней минке (традиционное японское жилище) с красивой черепичной крышей и ухоженным садом с гравийной дорожкой.

Но настоящая изюминка заведения — это кулинарные творения шеф-повара Ёсихиро Китагавы. Хотя его рецепты и техники основаны на китайской кулинарной традиции, его блюда отличаются легкостью и акцентом на овощах, что выделяет их среди китайских яств как в самой стране, так и в других китайских ресторанах Японии.

Китагава, которому сейчас 51 год, избегает использования чеснока и острых специй, снижает содержание жира и полностью отказывается от искусственных добавок. Вместо этого он предпочитает готовить простые блюда, акцентируя внимание на вкусе местных продуктов, таких как устрицы и морские ушки, которые он сам добывает у побережья.

Этот подход, известный как "легкая китайская кухня", принес заведению "Сибусай Китагава" признание и растущую популярность по всей стране, а также звезду в единственном путеводителе Мишлен по префектуре Миэ в 2019 году, сообщает The Japan Times.

Уточнения



Япо́ния (яп. 日本 Нихон, Ниппон, букв. «место, где восходит Солнце»), официальное название — Госуда́рство Япо́ния (яп. 日本国 ), — островное государство в Восточной Азии. Находится в Тихом океане к востоку от Японского моря, Китая, Северной и Южной Кореи, России.

