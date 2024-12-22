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Что делает финнов самой счастливой нацией на планете — наблюдения туриста

2:26
Туризм

Финляндия выделяется среди стран. Здесь чувствуется трепетное отношение к природе, здесь ценят её.

Турист
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Турист

Это государство славится чистым воздухом, низким уровнем преступности и бесплатным образованием. Финны заботятся о здоровье и благополучии, а природа здесь доступна буквально каждому. Но действительно ли здесь легко быть счастливым? И чему эта северная страна может научить жителей других государств?

Начнем с Хельсинки, столицы с населением 630 тысяч человек, которая очаровывает своей уникальной атмосферой. Летом город утопает в солнечном свете до 19 часов в сутки, а зимой здесь уютно благодаря кафе, наполненным ароматами лососевого супа. Хельсинки славится своими зелёными насаждениями — 40% территории города занято парками. Природа буквально окружает столицу, а всего в нескольких минутах от её центра можно оказаться в лесу или у озера.

Финны верят в целительную силу природы, которую даже можно получить "по рецепту". На острове Вартиосаари, в окружении дикой растительности, врачи советуют пациентам прогулки для снятия стресса. Здесь можно найти валериану, таволгу, и насладиться сбором черники — это умение с детства прививается каждому финну.

Страна богата своими традициями: от купания в ледяной воде до отдыха в саунах, которых здесь больше, чем автомобилей. В саунах финны находят гармонию и перезагружаются. Эти места становятся центром общения и релакса, даже в посольствах для неформальных встреч есть сауны.

В путешествии по Финляндии невозможно не заметить её обширные леса, зеркальные озёра и удивительную свободу доступа к природе благодаря закону Jokaisenoikeudet, который позволяет любому наслаждаться этими богатствами.

Финны, несмотря на все преимущества жизни, не стремятся изображать абсолютное счастье. Они считают себя скорее довольными и стойкими. Эта стойкость выражается в финской философии "сису" — способности преодолевать трудности с упорством.

От зимнего плавания в проруби до созерцания полярных сияний в Лапландии Финляндия учит наслаждаться моментом и черпать вдохновение в природе, передает The Guardian.

Уточнения

Финля́ндия (фин. Suomi МФА: , швед. Finland МФА: ), официальное название — Финля́ндская Респу́блика (фин. Suomen tasavalta, швед. Republiken Finland; ) — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря.

Про́рубь — отверстие, прорубленное в ледовом покрытии водоёма (реки, озера и т. п.).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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