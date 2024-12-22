Город, где природа и цивилизация живут бок о бок — что нужно знать о жизни в Осло

2:15 Your browser does not support the audio element. Туризм

Турист из Франции рассказал, что Осло стал для него вторым домом на два десятилетия.

Фото: https://www.flickr.com/photos/anieto2k/9462615553/ by Андрес Ньето Поррас is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:Creative_Commons Норвегия

Родом из Парижа, он уже 15 лет работаю в Reuters, где освещает широкий спектр тем — от норвежской нефтегазовой промышленности и фонда благосостояния с активами в $1,9 трлн до ежегодного вручения Нобелевской премии.

Норвежская столица, некогда уступавшая в значимости Копенгагену и Стокгольму, сегодня предлагает туристам изысканные рестораны и музеи мирового уровня. Среди них — новый музей Эдварда Мунка и Национальный музей в просторном современном здании. А главное, природа здесь всегда рядом.

Осло — компактный город. Местные предпочитают ходить пешком или ездить на велосипеде. Для поездок подальше используют экологичный общественный транспорт: электрические трамваи, автобусы и паромы.

Местных жителей легко узнать по походным кроссовкам, которые они носят даже в городе. Часто можно увидеть офисных работников, переобувающихся прямо на рабочем месте. Типичный наряд — яркая ветровка и джинсы.

Тут любят готовить финнбиф — тушеное мясо северного оленя в сливочном соусе с картофельным пюре и брусничным джемом. Мясо оленя продаётся замороженным в супермаркетах по 430 крон за килограмм ($39).

Зимой туристам рекомендуется отправиться в плавучие сауны в гавани, а летом наслаждаться видами с террасы с пинтой пива. Например, аренда сауны на восемь человек обойдётся в 290 крон ($26) за 90 минут.

Всего 20 минут на метро, и вы оказываетесь среди холмов и сосновых лесов. Зимой здесь катаются на лыжах, а летом отдыхают у озёр, наслаждаясь тишиной и свежим воздухом, передает Reuters.

Обязательно посетите Оперный театр. Билет на спектакль обойдётся примерно в 900 крон ($81), но сюда стоит заглянуть даже ради лучших в городе общественных туалетов с элегантной отделкой.

Уточнения

О́сло (норв. , [↓ʊʂˈlʊ] или [↓ʊsˈlʊ]) — столица и самый крупный город Норвегии.



Норве́гия — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.



