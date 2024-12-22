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Что посмотреть в Пскове?

1:04
Туризм

Псков — один из старинных городов России, у которого есть своя богатая история и интересная архитектура.

Довмонтов город (Довмонтова крепость): Кремль, Псков, Псковская область
Фото: commons.wikimedia.org by Andreykokin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Довмонтов город (Довмонтова крепость): Кремль, Псков, Псковская область

Главная достопримечательность Пскова — это кремль. Раньше у него было 5 крепостных колец, которые делали его практически неприступным.

Туристов Псков привлекает также Спасо-Преображенским собором в Мирожском монастыре, Довмонтовым городом и Поганкиными палатами.

В 30 км от Пскова расположена древняя Изборская крепость, которая является одной из старинных каменных крепостей России. А ещё Печоры и действующий Псково-Печерский Свято-Успенский монастырь с интересной и богатой архитектурой, а также подземными пещерами, в которых находятся захоронения монахов.

Те, кто любит творчество Александра Пушкина обязательно нужно съездить в Пушкинские Горы — от Пскова всего 1,5 часа на машине. Есть здесь и небольшой музей, посвящённый Сергею Довлатову, в котором даже проводятся экскурсии.

Уточнения

 
Довмонтов город — каменная постройка XIII века, пристроенная для дополнительного укрепления Крома, расширения площади крепости и защиты городского посада Пскова. Название произошло от имени Довмонта (в крещении Тимофея), псковского князя 1266—1299 годов.

Псковский Кром (также Псковский кремль) — историко-архитектурный центр Пскова, ядро Псковской крепости. Расположен на узком и высоком мысу при впадении реки Псковы в реку Великую. Ансамбль включает в себя собственно Кром (3,5 га) и так называемый Довмонтов город (1,5 га).

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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