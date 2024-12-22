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Почему лёд на Байкале издаёт странные звуки?

0:43
Туризм

Лед на Байкале всегда удивлял туристов странными звуками. Откуда же они берутся?

Озеро Байкал зимой
Фото: commons.wikimedia.org by Nimuel23, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Озеро Байкал зимой

Лёд Байкала — это живая, постоянно меняющаяся система. Днём в солнечную погоду лёд нагревается и расширяется, а ночью, соответственно, остывает и сжимается. Во время резких перепадов температуры в ледяном панцире появляются трещины и он разбивается на отдельные ледяные пласты.

Эти громадные пласты трутся друг о друга, издавая фантастические звуки. К тому же, из-за того, что лёд на Байкале очень прозрачный и плотный, то он срабатывает как гигантский резонатор, разнося звуковые волны на километры.

 

 

Уточнения

Байка́л (бур Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири площадью 31 722 км², самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое большое по площади пресноводное озеро Евразии.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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