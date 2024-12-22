Вице-премьер РФ подтвердил скидку 50% на авиабилеты для детей

1:27 Your browser does not support the audio element. Туризм

Вице-премьер России Виталий Савельев подтвердил, что российские авиакомпании введут фиксированную скидку 50% на авиабилеты для детей в возрасте от 2 до 12 лет. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия". Инициатива, предложенная Министерством транспорта РФ, предусматривает, что скидка будет действовать для всех тарифов эконом-класса и распространяться на детей с гражданством РФ.

Фото: flickr.com by Catherine Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Семья

Савельев отметил, что ранее авиакомпании могли минимизировать размер скидок, используя лазейки в правилах. Однако правительство намерено это исправить. По его словам, соответствующие переговоры с авиаперевозчиками уже ведутся, чтобы обеспечить выполнение решения.

Президент России Владимир Путин на прямой линии 19 декабря поручил правительству и авиакомпаниям до 14 января 2025 года урегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на авиаперелёты. Он подчеркнул, что существующая практика занижения скидок должна быть устранена.

В рамках поручения главы государства Министерство транспорта уже начало прорабатывать механизм предоставления скидок. Решение будет выработано к середине января 2025 года, чтобы поддержать семьи с детьми и сделать перелёты более доступными.