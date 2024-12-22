Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Оксана Самойлова рассказала, как Джигану удалось похудеть на 40 кг за год
Икра за семь тысяч рублей и ёлка из бумаги: стало известно, как Блиновская отметит Новый год в СИЗО
Разбалованная кошка: почему она требует вашего внимания круглосуточно
Что взять с собой в косметичку на время полёта? 6 обязательных косметических средств
Улучшаем компост и избавляемся от вредителей
Вызов для атлетов: как освоить отжимания на одной руке
Как избавиться от запахов в машине без химии
Пассажиропоток авиакомпаний России вырастет до 111 млн человек
Обязательно нужно делать эти три вещи перед тем, как есть орехи и сухофрукты

Вице-премьер РФ подтвердил скидку 50% на авиабилеты для детей

1:27
Туризм

Вице-премьер России Виталий Савельев подтвердил, что российские авиакомпании введут фиксированную скидку 50% на авиабилеты для детей в возрасте от 2 до 12 лет. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "Россия". Инициатива, предложенная Министерством транспорта РФ, предусматривает, что скидка будет действовать для всех тарифов эконом-класса и распространяться на детей с гражданством РФ.

Семья
Фото: flickr.com by Catherine Scott, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Семья

Савельев отметил, что ранее авиакомпании могли минимизировать размер скидок, используя лазейки в правилах. Однако правительство намерено это исправить. По его словам, соответствующие переговоры с авиаперевозчиками уже ведутся, чтобы обеспечить выполнение решения.

Президент России Владимир Путин на прямой линии 19 декабря поручил правительству и авиакомпаниям до 14 января 2025 года урегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на авиаперелёты. Он подчеркнул, что существующая практика занижения скидок должна быть устранена.

В рамках поручения главы государства Министерство транспорта уже начало прорабатывать механизм предоставления скидок. Решение будет выработано к середине января 2025 года, чтобы поддержать семьи с детьми и сделать перелёты более доступными.

 

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
Обсудить
Сейчас читают
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой Аудио 
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Шоу-бизнес
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Сергей Лазарев раскритиковал новый имидж Леры Кудрявцевой
Сводка с фронта на 22 декабря: Кураховская операция близка к завершению, ВСУ стали пятиться из Курской области Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Последние материалы
Как избавиться от запахов в машине без химии
Пассажиропоток авиакомпаний России вырастет до 111 млн человек
Обязательно нужно делать эти три вещи перед тем, как есть орехи и сухофрукты
Не дайте мухам шанс: секреты борьбы с летающими вредителями
Как часто нужно чистить посудомоечную машину, чтобы она служила долго
Обновляем состав — РЖД представила импортозамещенный Сапсан
Пряное мясо в пиве на новогодний стол
Как правильно посадить кукурузу: пошаговая инструкция
Что нужно знать перед покупкой кота: плюсы и минусы
Тренер Опальницкий делится секретами создания идеального пресса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.