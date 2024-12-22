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Колесо обозрения с видом на Байкал согласовано с шаманами

2:30
Туризм

На острове Ольхон, в посёлке Хужир, скоро появится колесо обозрения. Его перевезут из Иркутска, где оно ранее работало в спорт-парке "Поляна". Инициатор проекта — Василий Щербаков, собственник аттракциона. Он сообщил журналистам "ИрСити", что установка объекта согласована с местными властями, экологами и даже шаманами. Более того, всем жителям острова будут предоставлены бесплатные билеты.

Байкал
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Алтунин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Байкал

— В "Поляне" колесо отработало свой цикл, за четыре сезона все желающие вдоволь накатались. Теперь мы взяли землю в аренду на турбазе "Сердце Байкала". Эта территория подходит для размещения аттракциона, согласно правилам землепользования. Мы провели научные исследования, экологические экспертизы и даже проконсультировались с шаманами, которые дали добро на установку. Конструкция не наносит вреда природе, так как она бесфундаментная, — рассказал Василий Щербаков.

Щербаков подчеркнул, что проект направлен на развитие инфраструктуры Ольхона и создание новой точки притяжения для туристов. Локацию выбрали так, чтобы аттракцион не портил местный пейзаж. Также будет организовано благоустройство территории, включая установку мобильных туалетов.

— Мы понимаем опасения людей. В интернете пишут, что колесо может нанести вред почве, но это не так. Мы провели все необходимые исследования. Кроме того, конструкция рассчитана на работу в условиях сильных ветров и сейсмоопасной зоны. Наш опыт эксплуатации колеса в "Поляне" подтверждает его безопасность, — заверил предприниматель.

Запуск аттракциона запланирован на январь-февраль, после проведения независимой экспертизы компанией из Новосибирска. Колесо будет работать на автономном генераторе, чтобы не задействовать местные электросети, которые испытывают перебои. Также на объекте установят солнечные панели, что, по словам Щербакова, докажет, что возобновляемые источники энергии могут успешно использоваться в таких проектах.

Местные власти поддержали инициативу. Администрация Хужира подтвердила, что конструкция не требует углублений и не нарушает природный баланс. Администрация Прибайкальского национального парка, в свою очередь, заявила, что не комментирует проект, так как он реализуется в пределах посёлка.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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