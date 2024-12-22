Врач устроил теракт на рождественской ярмарке в Германии

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Вечером 20 декабря на рождественской ярмарке в Магдебурге произошёл трагический инцидент: автомобиль въехал в толпу людей. Об этом сообщает газета Die Welt.

Фото: Wikimedia Commons by John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Будапешт, Рождественская ярмарка

Премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф сообщил, что в результате нападения погибли два человека, включая маленького ребёнка, а число пострадавших составило от 60 до 80 человек.

По данным следствия, автомобиль на высокой скорости въехал в собравшихся у ярмарочных палаток рядом с местной ратушей. Водитель был задержан на месте. Им оказался 50-летний мужчина, выходец из Саудовской Аравии, который приехал в Германию в 2006 году и работал врачом.

Предварительное расследование указывает, что подозреваемый арендовал машину специально для совершения теракта и, вероятно, действовал в одиночку.

Уточнения

Саксо́ния-А́нхальт или Саксония-Ангальт (нем. Sachsen-Anhalt, ) — земля Германии, одна из новых земель, вошедших в ФРГ после воссоединения с ГДР. Столица — город Магдебург.

