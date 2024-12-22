Владивосток теперь соединён прямым рейсом с Пекином

Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", с 29 января 2025 года начнёт выполнять регулярные рейсы из Владивостока в Пекин. Об этом сообщает пресс-служба "Аэрофлота".
Билеты на новый маршрут уже доступны для покупки. В зимнем расписании предусмотрено три рейса в неделю в пекинский аэропорт Дасин — по средам, субботам и воскресеньям.
Пекин станет четвёртым городом Китая, куда из Владивостока летают авиакомпании группы "Аэрофлот". В настоящее время выполняются прямые рейсы в Шанхай, Харбин и Санья. Новый маршрут расширит возможности для путешественников и укрепит транспортное сообщение между Россией и Китаем.
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