Владивосток теперь соединён прямым рейсом с Пекином

0:50 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", с 29 января 2025 года начнёт выполнять регулярные рейсы из Владивостока в Пекин. Об этом сообщает пресс-служба "Аэрофлота".

Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License Самолёт "Аэрофлота" Airbus A320

Билеты на новый маршрут уже доступны для покупки. В зимнем расписании предусмотрено три рейса в неделю в пекинский аэропорт Дасин — по средам, субботам и воскресеньям.

Пекин станет четвёртым городом Китая, куда из Владивостока летают авиакомпании группы "Аэрофлот". В настоящее время выполняются прямые рейсы в Шанхай, Харбин и Санья. Новый маршрут расширит возможности для путешественников и укрепит транспортное сообщение между Россией и Китаем.