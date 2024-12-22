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Владивосток теперь соединён прямым рейсом с Пекином

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Туризм

Авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", с 29 января 2025 года начнёт выполнять регулярные рейсы из Владивостока в Пекин. Об этом сообщает пресс-служба "Аэрофлота".

Самолёт "Аэрофлота" Airbus A320
Фото: airliners.net by Timo Breidenstein is licensed under GNU Free Documentation License
Самолёт "Аэрофлота" Airbus A320

Билеты на новый маршрут уже доступны для покупки. В зимнем расписании предусмотрено три рейса в неделю в пекинский аэропорт Дасин — по средам, субботам и воскресеньям.

Пекин станет четвёртым городом Китая, куда из Владивостока летают авиакомпании группы "Аэрофлот". В настоящее время выполняются прямые рейсы в Шанхай, Харбин и Санья. Новый маршрут расширит возможности для путешественников и укрепит транспортное сообщение между Россией и Китаем.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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