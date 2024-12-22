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История и красоты Касперии из «Энеиды» Вергилия

2:19
Туризм

Касперия, древняя деревня, о которой упоминает Вергилий в "Энеиде", считается одной из старейших в Италии. Её история насчитывает около 3 000 лет, и несмотря на возраст, это место остаётся очаровательным и уютным для посещения. Расположенная на холме в Верхнем Лацио, в провинции Риети, деревня поражает своей аутентичностью и уникальной архитектурой.

Эней сражается с царём рутулов Турном
Фото: Wikimedia Commons by Giacomo del Po (Italy, Naples, 1652-1726) is licensed under Public domain
Эней сражается с царём рутулов Турном

Планировка Касперии имеет концентрическую структуру, где центральным ядром является площадь у церкви Святого Иоанна Крестителя. С этого места и других точек деревни открываются захватывающие виды на Сабинские горы и окрестные пейзажи.

Касперия находится между левым берегом Тибра и западным склоном Сабинских гор. Её население составляет около 1200 человек, но деревню ежегодно посещает множество туристов.

Название "Касперия" упоминается у Вергилия, однако вплоть до 1947 года деревня официально называлась Aspra Sabina, что, вероятно, связано с её расположением на суровой горе.

Помимо церкви Святого Иоанна Крестителя, Касперия предлагает множество интересных мест для посещения. Прогулка по её старинным улочкам дарит непередаваемое удовольствие: здесь можно увидеть церкви Аннунциата и Санта-Мария-ин-Легарано — выдающиеся образцы раннего средневековья, где хранятся уникальные произведения искусства.

Не менее привлекателен и гастрономический аспект. В деревне можно попробовать блюда традиционной кухни региона, насладиться местными винами и окунуться в атмосферу настоящей итальянской жизни. В зимний период здесь проводят особенные мероприятия, такие как монументальная рождественская сценка — кроватка Касперии, созданная местными мастерами. Это произведение искусства бережно сохраняется и выставляется для туристов.

Касперия — лишь одна из претенденток на звание самой старой деревни Италии. Среди других исторических поселений называют Амелию в Умбрии, Сант-Антиоко на Сардинии и Пьетрамелару в Кампании, каждое из которых имеет свои особенности и древние корни.

Уточнения

Ла́цио (итал. Lazio, лат. Latium) — административная область в Италии. Столица — город Рим.

Пу́блий Верги́лий Маро́н (лат. Publius Vergilius Maro; 15 октября 70 года до н. э., Анды близ Мантуи, Цизальпийская Галлия — 21 сентября 19 года до н. э., Брундизий, Италия) — римский поэт.

«Энеи́да» (лат. Aenēis) — эпическое произведение на латинском языке, принадлежащее перу Вергилия.

Касперия (итал. Casperia) — коммуна в Италии, располагается в регионе Лацио, в провинции Риети.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист *
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