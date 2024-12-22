Чему стоит поучиться у женщин из Скандинавии — наблюдения российской блогерши

1:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Российская тревел-блогерша посетила Швецию и Норвегию и поделилась впечатлениями о скандинавских женщинах.

Фото: unsplash.com by Stas Svechnikov svechnikov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блондинка

В своем блоге "Лайк Трэвел Путешествия" на платформе "Дзен" она отметила, что "нам есть чему у них поучиться".

Блогерша обратила внимание на естественную красоту, стройность и молодость местных женщин, что, по её мнению, во многом связано с их образом жизни.

По словам автора, скандинавки активно занимаются спортом, но не прибегают к посещению фитнес-клубов. Вместо этого они предпочитают бегать на свежем воздухе или тренироваться дома, не тратя на это лишние деньги или время.

Еще одной важной особенностью, выделенной блогершей, является отношение к питанию. В ежедневном рационе жительниц Швеции и Норвегии преобладают рыба, морепродукты, цельнозерновой хлеб, свежие овощи и фрукты. Такой подход к еде помогает сохранять здоровье и внешний вид.

Кроме того, скандинавки уделяют большое внимание уходу за кожей и волосами, что особенно важно в условиях холодного климата.

Уточнения

Норве́гия — государство в Северной Европе, располагающееся в западной части Скандинавского полуострова и на огромном количестве прилегающих мелких островов, а также на архипелаге Шпицберген (Свальбард), островах Ян-Майен и Медвежий в Северном Ледовитом океане.





Шве́ция (швед. [ˈsvæ̌rjɛ]), официальное название — Короле́вство Шве́ция (швед. [ˈkôːnɵŋaˌriːkɛt ˈsvæ̌rjɛ]) — государство в Северной Европе на Скандинавском полуострове.



