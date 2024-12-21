Почему бразильский пляж Жерикоакоара вошёл в топ лучших в мире

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Бразильский пляж Жерикоакоара, расположенный на северо-востоке страны, недавно получил статус одного из самых красивых пляжей в мире.

Фото: freepik.com by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в красном купальнике

По данным The Washington Post, он вошел в десятку лучших пляжей, по мнению отечественных и иностранных туристов.

Привлекательность Жерикоакоары не ограничивается её природной красотой. Курорт стал символом роскошного туризма, что подтверждает рост этого сектора на 11,96% и вклад в экономику на сумму 2,2 млрд реалов, согласно ежегоднику BLTA за 2022 год.

Этот пляж идеально подходит для тех, кто ищет сочетание уникальных природных пейзажей и эксклюзивной атмосферы, особенно в праздничные сезоны, такие как Рождество и Новый год.

Жерикоакоара — это не только завораживающие дюны и прозрачное море, но и богатая мозаика культурных традиций, передает EditalConcursosBrasil.

Особой популярностью пользуются такие развлечения, как водные виды спорта, например, виндсерфинг и прогулки по окрестностям. Одной из главных достопримечательностей является пруд Рай, который очаровывает своей уникальной красотой.

Villa Nautica Boutique Hotel, отмеченный высоким рейтингом в Google и TripAdvisor, стал центром притяжения для ценителей роскоши. Этот отель предлагает первоклассный сервис и привлекает самых взыскательных гостей, укрепляя репутацию Жерикоакоары как изысканного направления.

Уточнения

Брази́лия (порт. Brasil МФА: ), официально — Федерати́вная Респу́блика Брази́лия или Федерати́вная Респу́блика Брази́лии (порт. República Federativa do Brasil МФА: ) — суверенное государство в Южной Америке.



Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

