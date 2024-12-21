Цены на популярном горнолыжном курорте в Казахстане шокируют

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Повышение цен на горнолыжном курорте Шымбулак в Алматы вызвало активные обсуждения среди казахстанцев в социальных сетях.

Фото: Wikimedia Commons by Staselnik is licensed under Public domain Шерегеш, горнолыжный курорт

Stan.kz провёл анализ стоимости услуг в популярных местах отдыха региона, таких как Oi-Qaragai и Ak Bulak.

Пользователи соцсетей бурно отреагировали на увеличение цен на Шымбулаке.

"Почему цены так выросли? Это слишком!" — пишут комментаторы.

В приложении 2GIS рейтинг курорта резко упал с 5 до 1,9 балла из-за множества негативных отзывов.

В соцсетях курорта также появились жалобы: посетители указывают, что утренний тариф подорожал с 5 500 (около 1 100 рублей) до 17 500 тенге (около 3 500 рублей). Люди отмечают, что теперь предпочитают отдыхать в других местах, таких как Ak Bulak и Oi-Qaragai.

Администрация Шымбулака объясняет повышение цен инфляцией и ростом расходов на эксплуатацию и улучшение инфраструктуры. По словам представителей курорта, стоимость услуг оставалась неизменной последние три сезона, несмотря на увеличение числа посетителей до 1,5 млн человек в год.

Уточнения

Горнолыжный курорт — территория в горном районе, обустроенная для активного отдыха и спорта, как правило, горными, зимними видами спорта: занятием горными лыжами, сноубордом, альпинизмом, горным туризмом и т. п.; также проведения лечебно-профилактических процедур.



Казахста́н — государство в Центральной Азии и в Восточной Европе.

