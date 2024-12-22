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Стюардесса выпала из самолёта в Великобритании

Туризм

В аэропорту Ист-Мидлендс недалеко от Ноттингема (Великобритания) произошел инцидент с участием бортпроводницы.

Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево
Фото: flickr.com by Mzximvs VdB, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Девушка ждет рейса в международном аэропорту Шереметьево

Как сообщает издание Nottinghamshire Live, во время подготовки самолёта к взлёту стюардесса открыла дверь воздушного судна и сделала шаг, ожидая, что там будет трап. Однако по неизвестным причинам трап отсутствовал, и женщина упала на взлётно-посадочную полосу.

В результате падения она получила серьёзные травмы и была госпитализирована. Сейчас местные авиационные власти проводят расследование, чтобы выяснить причины происшествия.

Ранее в Москве произошёл другой трагический случай с участием бортпроводников: две молодые стюардессы попали под поезд, пытаясь пройти на станцию без билетов.

Уточнения

Великобрита́ния — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии.

Стюарде́сса — член кабинного экипажа, специалист рядового состава на водных и воздушных судах и железнодорожном транспорте, выполняющий работы по обслуживанию пассажиров, но главным образом ответственный за безопасность пассажиров (в случае аварии — помощь пассажирам).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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