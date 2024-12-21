Чем заняться в Шереметьево — лайфхаки для комфортного ожидания рейсов

2:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Новогодние праздники — время, когда желание отправиться в путешествие достигает пика, сопоставимого с летним сезоном.

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

Вместе с предвкушением отдыха мы неизбежно готовимся к пробкам на подъездах к аэропортам и очередям на регистрации внутренних и международных рейсов. Однако даже эти нюансы не способны омрачить радость начала долгожданных каникул. Тем более, что в аэропортах есть множество возможностей скрасить время ожидания.

Например, в московском "Шереметьево" путешественников ждёт один из самых удобных магазинов беспошлинной торговли, где можно провести некоторое время, выбирая импортные сладости в дорогу. Но что делать, если до посадки остаётся ещё несколько часов? Есть три полезных лайфхака, которые помогут вам провести время с удовольствием.

Если декабрьская суета не оставила времени на обмен валюты, сделайте это прямо в аэропорту. Пункты обмена расположены в каждом терминале, и очередей там практически никогда не бывает. Это отличный способ освободить себя от лишних забот и спокойно подготовиться к путешествию.

Любители гастрономических открытий оценят новый ресторан T-Private x AVA Bistro в терминале C. Проект от Антона Пинского, Виталия Истомина и Артёма Лосева предлагает блюда, уже полюбившиеся гостям AVA Bistro: фирменные салаты, свежую выпечку и горячие блюда. А для клиентов Private от Т-Банка — особый бонус: комплиментарные десерты и коктейли, а также полетный бокс с блюдами на выбор вместо стандартной еды в самолёте. В честь открытия ресторана путешественникам предоставляется 100% кэшбек, а с конца января будет действовать скидка 15% на всё меню.

Ещё один способ интересно провести время — кастомизация чемодана или ручной клади. Добавьте яркие наклейки, стильные ленты или трендовые аксессуары, чтобы легко узнавать свой багаж на ленте выдачи и сделать его фотогеничным. Это не только ускоряет процесс поиска чемодана, но и превращает ожидание рейса в творческое занятие, передает PeopleTalk.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



Международный аэропорт Шереме́тьево имени А. С. Пушкина (ИАТА: SVO, ИКАО: UUEE) — российский международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области, первый в России по объёму пассажиропотока.

