Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти простые лепёшки на минеральной газированной воде получаются пупырчатыми и очень вкусными
Забудьте о проблемах с глиной: создайте газон своей мечты
Как выбрать правильные оттенки для смоки айз по типу кожи
Раскрыта загадка генетической устойчивости постельных клопов
Куда прячется сахар: продукты, о которых вы не подозревали
Обработка почвы для рассады: простой способ избежать болезней
Как одно растение улучшает память и внимание
Когда кошка спит на вас — норма или повод для беспокойства
Противоугонная система Mercedes-Benz обеспечивает круговой обзор и надёжную защиту

Чем заняться в Шереметьево — лайфхаки для комфортного ожидания рейсов

2:16
Туризм

Новогодние праздники — время, когда желание отправиться в путешествие достигает пика, сопоставимого с летним сезоном.

Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деловая женщина с чемоданом и ноутбуком в аэропорту

Вместе с предвкушением отдыха мы неизбежно готовимся к пробкам на подъездах к аэропортам и очередям на регистрации внутренних и международных рейсов. Однако даже эти нюансы не способны омрачить радость начала долгожданных каникул. Тем более, что в аэропортах есть множество возможностей скрасить время ожидания.

Например, в московском "Шереметьево" путешественников ждёт один из самых удобных магазинов беспошлинной торговли, где можно провести некоторое время, выбирая импортные сладости в дорогу. Но что делать, если до посадки остаётся ещё несколько часов? Есть три полезных лайфхака, которые помогут вам провести время с удовольствием.

Если декабрьская суета не оставила времени на обмен валюты, сделайте это прямо в аэропорту. Пункты обмена расположены в каждом терминале, и очередей там практически никогда не бывает. Это отличный способ освободить себя от лишних забот и спокойно подготовиться к путешествию.

Любители гастрономических открытий оценят новый ресторан T-Private x AVA Bistro в терминале C. Проект от Антона Пинского, Виталия Истомина и Артёма Лосева предлагает блюда, уже полюбившиеся гостям AVA Bistro: фирменные салаты, свежую выпечку и горячие блюда. А для клиентов Private от Т-Банка — особый бонус: комплиментарные десерты и коктейли, а также полетный бокс с блюдами на выбор вместо стандартной еды в самолёте. В честь открытия ресторана путешественникам предоставляется 100% кэшбек, а с конца января будет действовать скидка 15% на всё меню.

Ещё один способ интересно провести время — кастомизация чемодана или ручной клади. Добавьте яркие наклейки, стильные ленты или трендовые аксессуары, чтобы легко узнавать свой багаж на ленте выдачи и сделать его фотогеничным. Это не только ускоряет процесс поиска чемодана, но и превращает ожидание рейса в творческое занятие, передает PeopleTalk.

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

Международный аэропорт Шереме́тьево имени А. С. Пушкина (ИАТА: SVO, ИКАО: UUEE) — российский международный аэропорт федерального значения, один из четырёх основных аэропортов Москвы и Московской области, первый в России по объёму пассажиропотока.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Дёшево и сердито: как накрыть экономный, но вкусный новогодний стол
Еда и рецепты
Дёшево и сердито: как накрыть экономный, но вкусный новогодний стол Аудио 
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях
Недвижимость
Секрет свежести в ванной: трюк, который используют в роскошных отелях Аудио 
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно
Шоу-бизнес
Цискаридзе заявил, что спектакль Щелкунчик Большого театра смотреть невозможно Аудио 
Популярное
Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись

Актёр Максим Матвеев поздравил супругу, актрису Елизавету Боярскую с днём рождения.

Максим Матвеев публично обратился к Елизавете Боярской по особенному поводу: хорошо, что мы нашлись
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Пресняков перечислил обязательные блюда для новогоднего стола в своей семье
Лайма Вайкуле лишилась бизнеса в России
Почему огородники выбирают этот томат для теплиц и грядок
Дроны-камикадзе Phoenix Ghost. Засекреченные барражирующие боеприпасы США Дмитрий Плотников Маотай маотаем, но на ус мотаем — как китайцы наводят мосты Игорь Буккер ВКС РФ нанесли удар по Киеву за комбинат в Ростовской области. Неужели только за него? Любовь Степушова
Янис Тимма одолжил у Анны Седоковой миллион рублей незадолго до смерти: зачем баскетболисту понадобились деньги
Сигналы жизни в 120 световых годах от Земли
Солнечную систему посетила звезда: какие последствия это имело
Солнечную систему посетила звезда: какие последствия это имело
Последние материалы
Противоугонная система Mercedes-Benz обеспечивает круговой обзор и надёжную защиту
Как отмыть пролитый лак для ногтей: простой лайфхак с сахаром
Чем заняться в Шереметьево — лайфхаки для комфортного ожидания рейсов
Почему нельзя отпускать питомца гулять одного
Как Сергей Бурунов добился успеха, несмотря на провалы в начале карьеры
Стало известно, столько сможет заработать Тайсон Фьюри после боя с Александром Усиком
МВФ продолжает диктовать Украине свои условия: появились новые требования
Новый чип от Google поставил под угрозу безопасность криптовалют
Не только стресс: как неправильный уход может вызвать тёмные круги
Зимнее укрытие клубники: натуральный способ борьбы с мышами
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.