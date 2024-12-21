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В Венгрии горнолыжный курорт готовится к открытию

1:52
Туризм

26 декабря парк Святого Иштвана в горах Матра вновь открывает свои двери и будет работать ежедневно во время и после зимних праздников.

Сноубордисты
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Сноубордисты

Несмотря на весеннюю погоду, которая установилась в стране, синоптики обещают скорое возвращение зимнего холода в регион, что создаёт отличные условия для зимних развлечений. Лыжный комплекс с 20-летней историей готовится к открытию, а современные снежные пушки помогут поддерживать трассы в идеальном состоянии.

Хотя точное количество открытых трасс и работающих подъёмников пока неизвестно, к 26 декабря планируется запуск всех ключевых сервисов, включая внутренние зоны катания и новую современную канатную дорогу. Для многодетных семей, детей, студентов и пенсионеров старше 62 лет предусмотрены скидки.

В этом сезоне парк сохраняет доступные цены: стоимость ски-пассов заморожена на уровне двухлетней давности. Гости также могут воспользоваться прокатом снаряжения, где доступны лыжи, ботинки, сноуборды и шлемы. На территории работают квалифицированные инструкторы, готовые помочь как новичкам, так и опытным спортсменам.

Атмосфера праздника будет царить на всей территории парка. В "Сноу-хютте", ресторане "Ренкбар" и на солнечной террасе гостей ждут уютные альпийские мотивы. Для любителей активного отдыха предусмотрены ночные катания на освещённых трассах — всё зависит от погодных условий.

Парк оснащён девятью подъёмниками, включая единственную в регионе четырёхместную канатную дорогу, а разнообразие трасс подойдёт как для начинающих, так и для опытных лыжников, сообщает Kultura.hu.

Уточнения

Горнолыжный курорт — территория в горном районе, обустроенная для активного отдыха и спорта, как правило, горными, зимними видами спорта: занятием горными лыжами, сноубордом, альпинизмом, горным туризмом и т. п.; также проведения лечебно-профилактических процедур.

Ве́нгрия — государство в Центральной Европе.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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