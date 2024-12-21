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Северное сияние можно предсказать — как и где увидеть волшебство природы

1:44
Туризм

Северное сияние — это одно из самых завораживающих природных явлений, которое восхищает своей красотой.

Северное сияние
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Северное сияние

Видеть, как разноцветные лучи света танцуют в ночном небе, желают многие.

Интересно, что в последние месяцы наблюдать это чудо природы стало проще. Если раньше для этого нужно было отправляться к Полярному кругу, то в этом году северное сияние можно было заметить гораздо южнее — в южной части Великобритании, во Франции, Бельгии, Дании и даже в некоторых регионах США.

Почему так происходит? Всё связано с приближением Солнца к "солнечному максимуму" — пику его 11-летнего цикла, который продлится до середины 2025 года. В этот период значительно увеличивается количество корональных выбросов массы (КВМ) — мощных потоков заряженных частиц, которые, сталкиваясь с кислородом и азотом в атмосфере Земли, создают яркое сияние. Чем интенсивнее выбросы, тем дальше на юг можно увидеть это явление.

Если вы мечтаете стать свидетелем северного сияния в следующем году, отправляйтесь в места, которые славятся этим явлением: Исландию, Норвегию, шведскую Лапландию, Финляндию, Гренландию, Шотландию или Канаду. 

Однако не стоит отчаиваться, если путешествие в эти края не входит в ваши планы. Современные технологии позволяют следить за прогнозами сияний в вашем регионе. Например, платформа AuroraReach предоставляет точные прогнозы видимости для разных городов мира — просто не забывайте вовремя взглянуть на небо, передает TimeOut.

Уточнения

Полярное сияние северное сияние (aurora borealis) — атмосферное оптическое явление, свечение (люминесценция) верхних слоёв атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра.

Лапла́ндия — название расположенного в Северной Европе (в северной части Фенноскандии) культурного региона, который традиционно населяют саамы (устаревшие названия — лопари, лапландцы).

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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